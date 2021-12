Em vídeo, Brie Larson, a Capitã Marvel, usa correntes para treino intenso

Brie Larson revelou, no Instagram, um vídeo de seu treinamento para interpretar a Capitã Marvel no MCU. É um treino bastante intenso.

A atriz é vista no vídeo fazendo exercícios no chão com uma corrente em seu corpo. A corrente parece bem pesada.

Confira abaixo o novo vídeo compartilhado por Brie Larson no Instagram.

Capitã Marvel 2 está em produção

Brie Larson volta em Capitã Marvel 2. A história da heroína continua após Vingadores: Ultimato e ainda deve ganhar companhia. Informações prévias sobre The Marvels afirmam que, além de Brie Larson, o filme contará com Teyonah Parris como Monica Rambeau e Iman Vellani como Kamala Khan, a nova heroína Ms. Marvel.

Além disso, a atriz britânica Zawe Ashton (Toda Arte é Perigosa) também foi escalada no papel de uma antagonista desconhecida.

O título pode até não ter pego muita gente de surpresa, mas apresenta alguns detalhes importantes sobre a trama da continuação da história da Capitã Marvel. Com o título The Marvels, é possível concluir que o longa abordará a história de mais de uma personagem com a alcunha Marvel: Ms. Marvel.

Ou seja, a jovem heroína de Iman Vellani não fará apenas uma participação especial, mas deve desempenhar um papel bastante importante na produção. Além disso, há a expectativa de que Monica apareça como a Fóton. Em WandaVision, a personagem ganha poderes.

Capitã Marvel 2, ou The Marvels, chega em 17 de fevereiro de 2023. Já a série da Ms. Marvel chegará no Disney+.

