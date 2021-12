Emma Watson admite que foi apaixonada por colega de Harry Potter

Emma Watson admitiu que era apaixonada por seu colega de Harry Potter, Tom Felton, quando eles eram mais jovens.

Em uma parte do novo especial de reunião do elenco de Harry Potter (via Metro UK), a atriz confirmou que tinha uma paixão secreta por Tom Felton, que interpretou Draco na amada franquia do cinema.

“Eu me lembro de entrar em uma sala onde estávamos tendo aulas particulares”, comentou Emma Watson.

“A tarefa que foi dada era desenhar o que você pensava que Deus se parecia, e Tom tinha desenhado uma garota com um boné para trás em um skate. Não sei como dizer, eu simplesmente me apaixonei por ele.”

“Eu sabia que seria um dia muito empolgante se ele estivesse na mesma sala que eu. Ele era uns três anos mais velho do que eu, então para ele, eu era como uma irmãzinha.”

Emma Watson destacou que eles nunca tiveram realmente um romance, mas ainda se amam muito como amigos.

Como funciona a reunião de 20 anos de Harry Potter

A reunião especial, que deve funcionar aos moldes do reencontro de Friends, ganhou o nome de Comemoração de 20 Anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts. Além disso, tem estreia marcada para o Ano Novo no streaming.

Esse evento vai contar com a volta dos protagonistas. Daniel Radcliffe, o bruxinho, Emma Watson, a Hermione, e Rupert Grint, o Ron, encabeçam a lista dos retornos.

Outros nomes revelados são os de Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Matthew Lewis (Neville Longbottom) e Tom Felton (Draco Malfoy).

J.K. Rowling, autora dos livros, não deve participar. A criadora deve ser relembrada em imagens de arquivo, por conta de suas recentes polêmicas.

Comemoração de 20 Anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts chega em janeiro de 2022 na HBO Max.