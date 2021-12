Estrela de 50 Tons de Cinza, Dakota Johnson pode ter se separado de músico

Rumores sobre o suposto término do relacionamento de Dakota Johnson, de 50 Tons de Cinza, com Chris Martin, do Coldplay, começaram a surgir recentemente.

Os rumores partiram do fato de Martin ter vendido a mansão em Malibu na qual vivia com a atriz de 50 Tons de Cinza. A venda ocorreu 14 meses após ele ter comprado o local.

Continua depois da publicidade

Conforme o Dirt, a propriedade foi comprada por US$ 12,5 milhões, em outubro de 2020. Ele vendeu por US$ 14,4 milhões, lucrando quase US$ 2 milhões no processo.

Aparentemente, Chris Martin busca comprar uma casa que ofereça mais privacidade a ele. Mas até agora a compra não foi realizada.

Chris Martin e Dakota Johnson ainda não se pronunciaram sobre esses rumores. O relacionamento dos dois teve início em dezembro de 2017.

Ator de 50 Tons de Cinza responde sobre teorias “absurdas” com Dakota Johnson

O ator Jamie Dornan, de 50 Tons de Cinza, respondeu recentemente sobre as teorias dos fãs sobre uma suposta relação com a colega Dakota Johnson. Ele chamou essas teorias de “absurdas”.

O ator é casado com a atriz e cantora Amelia Warner.

“A questão com 50 Tons de Cinza é que se trata de um mundo único e uma experiência única, de uma forma que nunca vou interpretar um personagem como aquele novamente, o que provavelmente é uma coisa boa”, disse o ator no programa Jonathan Ross Show.

“Acho que vou lidar com isto toda a minha vida. Existem vários trabalhos que você acha que podem mudar a opinião das pessoas, mas algumas vão continuar vendo você apenas como uma coisa.”

O ator acrescentou: “Existem muitas teorias absurdas de fãs sobre esses personagens e que Dakota Johnson e eu temos filhos juntos. Não sei como poderíamos escondê-los. Já tenho três filhas para me preocupar.”

No Brasil, o primeiro 50 Tons de Cinza, com Jamie Dornan e Dakota Johnson, está agora disponível pela Netflix.