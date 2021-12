Estrela de Com Amor, Anônima é famosa por causa do TikTok

Recheado de romance, Com Amor, Anônima chegou ao catálogo da Netflix. Uma das estrelas do elenco da produção conta com grande fama por causa do TikTok.

O jovem Ralf Morales aparece em Com Amor, Anônima como um personagem de destaque. Sua carreira como ator está no começo, já que ele é mais famoso pelas redes sociais.

Ralf Morales é considerado uma celebridade do TikTok no México. Seus vídeos de dublagem são um grande sucesso com os internautas.

O ator de Com Amor, Anônima também é dono de um popular canal do YouTube, com mais de um milhão de inscritos. Ele entrou em ascensão no mundo digital no início de 2018 e, desde então, vem se tornando cada vez mais famoso.

Mais sobre Com Amor, Anônima

Com Amor, Anônima marca a estreia na direção de Maria Torres.

O elenco conta com Annie Cabello, Harold Azuara, Estefi Merelles e Alicia Vélez.

Com Amor, Anônima, conta a história de dois jovens que, através de uma mensagem enviada por engano, iniciam um contato constante, e a amizade virtual acaba se transformando em um romance.

Mas, os adolescentes ainda não sabem que, na verdade, se conhecem na vida real. A confusão é certa, e será preciso entender os sentimentos e aceitar as identidades para viver esse amor, independente da plataforma.

Trata-se de um romance sobre amadurecimento voltado para jovens adultos, assim como a obra original de Wendy Mora.

Com Amor, Anônima está disponível na Netflix.