Estrela de Round 6 não conseguiu mais comer após descobrir sucesso na Netflix

Além de se tornar um fenômeno mundial e se estabelecer como a série mais bem sucedida da história da Netflix, Round 6 alçou diversos astros sul-coreanos à fama mundial. Uma das estrelas mais populares da série é HoYeon Jung, a intérprete da Jogadora 067. A atriz ficou tão impressionada com o sucesso da produção que chegou a ficar sem comer por vários dias.

Desde a estreia de Round 6 (Squid Game), Jung Ho-yeon se tornou a atriz sul-coreana mais seguida no Instagram, alcançando a marca de 23 milhões de seguidores.

“Eu penso que o amor por Round 6 se reflete em números, como se fosse o destino, e fico muito grata. Apenas o fato de que tantas pessoas do mundo inteiro estão demonstrando interesse na série me deixa muito feliz”, comentou a estrela.

Antes de Round 6, HoYeon Jung era conhecida principalmente por seus trabalhos como modelo. A atriz é uma das embaixadoras internacionais da Louis Vuitton, e já desfilou para algumas das grifes mais icônicas do mundo da moda, como Chanel, Burberry, Bottega Veneta, Fendi e muitas outras.

A reação de HoYeon Jung ao sucesso de Round 6

Em uma entrevista recente ao site The Hollywood Reporter, os astros HoYeon Jung, Jung-jae Lee e Hae-soo Park falaram sobre o sucesso da série e a popularidade mundial da produção.

HoYeon Jung, a intérprete da refugiada norte-coreana Kang Sae-byeok, percebeu que Round 6 seria um sucesso uma semana após a estreia.

“Acho que foi uma semana depois do lançamento. Eu não conseguia mais acompanhar a velocidade do crescimento de Round 6. Devido à Covid-19, acho que tudo acontece mais rápido na internet. Foi tudo rápido demais!”, comentou a atriz.

Jung revelou que chegou a parar de comer para acompanhar o sucesso da produção nas redes sociais.

“Foi realmente difícil de acompanhar. Eu não conseguia comer! Acho que perdi uns 3 quilos. Não era exatamente estresse. Era meio que um sentimento de ‘o que está acontecendo?’, e ‘quem sou eu?’”, explicou HoYeon Jung.

Jung-jae Lee, o intérprete do protagonista Seung Gi-hun, concordou com a colega de elenco e também revelou dificuldades para entender o sucesso da série.

“Eu realmente não soube lidar com isso. Mesmo tendo mais experiência com atuação, e mesmo na Coreia. A série foi muito popular e contou com muitos comentários de pessoas que realmente gostaram”, comentou o astro.

Hwang Dong-hyuk, o criador de Round 6, já confirmou que a série terá uma segunda temporada.

No entanto, o showrunner revelou que não tem pressa para produzir o segundo ano, e que os fãs terão que aguardar um bom tempo para o lançamento dos novos episódios.

Round 6 está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.