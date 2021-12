Estrela de Um Crush para o Natal ganhou 20 kg na pandemia

Jennifer Coolidge revelou, em uma entrevista para o Page Six, que engordou cerca de 20 kg durante a pandemia. A atriz recentemente participou de Um Crush para o Natal, da Netflix.

“Achei que todos íamos morrer, de verdade, então estava comendo até a morte. Eram cinco ou seis pizzas veganas por dia.”

A atriz contou que, por ter ganhado peso, quase recusou o papel em The White Lotus. A série é uma produção da HBO.

“Eu não queria estar tão gorda na câmera. Comi de maneira excessiva durante a pandemia.”

Atriz ficou insegura com o ganho de peso

Jennifer Coolidge mudou de ideia depois de uma conversa com uma amiga. Ela a convenceu de que era uma oportunidade boa demais para recusar.

“Disse para ela que me sentia gorda. Ela me chamou de idiota e disse que essas oportunidades não aparecem sempre.”

A estrela acrescentou: “Precisamos de amigas assim. Muitas estrelas cometem erros enormes em suas carreiras, é algo típico, mas eu tive uma grande amiga que me impediu de fazer isso.”

“Eu sempre fui meio gordinha de qualquer maneira, então o que são outros 20 kg? Está tudo na nossa cabeça.”

“Estou muito contente por minha amiga ter me convencido a não recusar uma série muito legal.”

The White Lotus está disponível na HBO Max. Já Um Crush para o Natal, também com Jennifer Coolidge, é parte do catálogo da Netflix.