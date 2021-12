Ex de Mariah Carey, ator de Law & Order choca com volume na calça na TV

O ator de Law & Order, Nick Cannon, viralizou e deixou internautas chocados com o volume visto na calça dele durante programa de TV. O famoso, que também é músico e apresentador, é ex da cantora Mariah Carey.

No próprio programa, o Nick Cannon Show, o famoso se levantou e todos viram que a calça estava justa. Logo, porém, espectadores notaram que, aparentemente, o pênis dele estava ficando marcado.

Nas redes sociais, muitos internautas também fizeram piadas. Alguns chegaram a dizer que entendem o motivo do ator de Law & Order ser pai de sete filhos.

Com a cantora Mariah Carey, em que ficou junto de 2008 a 2016, o famoso teve os gêmeos Morocan e Monroe.

Confira abaixo as imagens e o vídeo do momento que deixaram os internautas chocados.

Ex de Mariah Carey e a carreira como ator

Em Law & Order, Nick Cannon apareceu como o personagem Marcus. A série não foi o único papel dele.

Em 2021, o ex da cantora atuou em Os Renegados. O filme foi estrelado por Pierce Brosnan e Tim Roth.

Mas, o ponto alto da carreira do músico e apresentador como ator foi no começo dos anos 2000. O ex de Mariah Carey atuou em longas como Ritmo Total, MIB: Homens de Preto 2, Garfield, Dança Comigo? e A Última Aposta.

Por enquanto, Nick Cannon não comentou sobre o que aconteceu no programa de TV.