Ex de Monica em Friends, ator reaparece e choca com mudança

Uma das amigas mais divertidas de Friends, sem sombra de dúvidas, é Monica. Antes de se casar com Chandler, a personagem viveu alguns relacionamentos memoráveis. Um deles foi com o “Bob Divertido”, interpretado por Vincent Ventresca. Fãs da sitcom se surpreenderam com o visual atual do ator, que está com 55 anos. O site TheThings explicou tudo sobre essa história; veja abaixo.

Na trama de Friends, Vincent fez um ótimo trabalho com as mudanças de humor de seu personagem. Introduzido como um jovem irreverente e divertido, Fun Bob fica completamente deprimido ao parar de beber.

Em uma entrevista ao Today Show, o ator revela que se divertiu muito com as gravações de Friends, e que era quase impossível não cair na risada, mesmo durante a filmagem das cenas mais sérias de seu personagem.

Hoje em dia, Vincent Ventresca continua ativo na TV e no cinema – sendo reconhecido principalmente por sua performance na sitcom.

Vincent Ventresca antes e depois de Friends

Após a entrevista de Vincent Ventresca sobre sua participação em Friends, fãs encheram as redes sociais de comentários sobre o visual do ator e sua personalidade (veja abaixo uma foto atual).

“Uau! O cabelo dele é impressionante. Tantos anos depois, e a linha capilar continua a mesma”, comentou um fã no Twitter. “Acho que ele envelheceu super bem”, concordou outro.

A entrevista fez muito sucesso com os fãs de Friends, principalmente pelo fato de Vincent elogiar os astros da série e relembrar com apreço sua performance na sitcom.

“Ótima entrevista, estou feliz em ver que ele está ótimo. Gostei de ver que ele ainda se lembra de momentos importantes das gravações. Mas o que aconteceu com o cabelo longo e brilhante que ele tinha?”, comentou outra fã da série.

Além de interpretar o Bobby Divertido em Friends, Vincent é famoso por protagonizar a série The Invisible Man, exibida pelo canal Sci-Fi de 2000 a 2002.

Mais recentemente, o ator fez participações pequenas em séries como Criminal Minds, CSI: Miami e Boston Common.

Vincent conta também com projetos bem sucedidos na telona, como o filme de guerra O Resgate do Soldado Ryan.

O ator interpretou Gary no filme Break Point, e em uma entrevista recente, falou sobre as particularidades do personagem.

“Você não pode controlar a maneira como as pessoas te enxergam. Eu sou uma boa pessoa, mas adoro interpretar um cara babaca como esse”, comentou o ator.

As performances mais recentes de Vincent Ventresca na TV aconteceram nas séries 911, em 2018, e em Criminal Minds, em 2020. Veja abaixo uma foto atual do ator e a entrevista com o USA Today.

Friends está disponível no HBO Max.