Ex de Steven Seagal, atriz largou Hollywood e foi morar no mato

Kelly LeBrock conquistou o mundo nos anos 1980 e 1990 com A Dama de Vermelho e Mulher Nota 1000, mas deixou Hollywood para trás para morar “no meio do mato” há 25 anos.

Já com 61 anos, ela largou a fama para trás após o divórcio com Steven Seagal, em 1996. LeBrock, no entanto, está retornando aos holofotes com a comédia Charlie Boy.

A atriz conversou com a Fox News e explicou o motivo por trás do abandono de Hollywood. Ela atribuiu essa mudança ao divórcio que foi muito coberto pela mídia.

“Hollywood não era um lugar onde eu queria criar meus filhos. Meu divórcio estava muito presente na imprensa. E eu simplesmente não sou uma garota de Hollywood. Nunca fui. Nunca gostei muito da atenção. Eu queria ter sujeira nas minhas unhas e ficar ao ar livre”, revelou a atriz.

“Então, larguei minha carreira e me mudei para o ‘meio do mato’, onde vivi sem televisão por 25 anos. Fiz o melhor que pude como mãe solteira. Tenho três filhos maravilhosos. Sempre poderia voltar para minha carreira. Eu nunca poderia voltar para meus filhos. Algumas pessoas podem fazer as duas coisas”, continuou.

Kelly LeBrock teve três filhos com Steven Seagal: Arissa Annaliza e Dominic. Ela se mudou junto deles para um rancho na Califórnia, na década de 1990.

Trauma e retomada da carreira

Na entrevista, a atriz também contou sobre os traumas causados pela fama.

“Tornei-me famosa quando era muito jovem e isso não me fez nenhum bem. Isso só causou trauma. Ser famosa não é para todos. Ficou fora de controle. Eu não quero fazer parte disso. Eu não tenho um computador. Eu tenho internet, mas é um serviço ruim. E eu gosto desse jeito. Estou muito feliz”.

Além disso, ela explicou o porquê de ter decidido retomar a carreira.

“Quando eu estava bêbada – não, só estava brincando. Sempre tive aquela pequena coceirinha de voltar ao trabalho, mas quando penso nisso, ela passa. Me ofereceram uma série de TV e o jeito que eu estaria interessada em fazer seria escrevendo com os roteiristas. É uma coisa de policial”, disse a atriz.

“E eu acho que esses policiais de Nova York precisam de algum tipo de alívio cômico. Eu não acho que é o suficiente. Então, se eu fizer alguma coisa, gostaria de trazer alguma comédia”, disse LeBrock sobre a série policial.