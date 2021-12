Fã de futebol, ator de La Casa de Papel é casado com brasileira

Na temporada final de La Casa de Papel, Marselha desempenha um papel muito importante. O personagem é interpretado por Luka Peros, que em uma entrevista recente, revelou detalhes interessantes sobre o desfecho da produção. Muitos fãs não sabem, mas o astro da Netflix é casado com uma brasileira – e compartilha com os fãs nacionais a paixão pelo futebol; veja abaixo.

Marselha foi introduzido na terceira temporada de La Casa de Papel, e desde então, estabeleceu-se como um dos personagens mais interessantes da série.

Luka Peros, o intérprete de Marselha, nasceu na Croácia e é um grande poliglota. O ator consegue se comunicar em mais de 10 línguas diferentes.

Mais conhecido por La Casa de Papel, Luka também é famoso por performances em séries como Bórgia e Mar de Plástico e no filme Dear Agnes, no qual contracenou com Gemma Chan, a Sersi de Eternos.

Em uma entrevista por e-mail à coluna da jornalista Marcelle Carvalho, do site UOL, Luka Peros revelou que não conseguiu segurar as lágrimas ao ficar sabendo do final de Marselha.

“No último dia de filmagem, gravei sozinho, estávamos apenas eu e a produção. Chorei muito nesse dia. São três anos fazendo esse projeto. Fiquei emocionado, porque sou muito emotivo quando termino um trabalho. Então, dizer adeus a esse projeto incrível não foi fácil, é um pouco triste”, comentou o astro.

Peros agradeceu o apoio dos fãs e o trabalho da equipe de produção, e mostrou-se muito orgulhoso com o final da série na Netflix.

“Saio muito feliz e orgulhoso de todo o trabalho que tenho feito com a equipe técnica e criativa. Estou deixando La Casa de Papel com muito orgulho”, afirma o astro.

Durante os três anos de atuação em La Casa de Papel, Luka Peros criou uma grande relação de amizade com diversos companheiros de elenco.

O ator já era amigo de Darko Peric, o intérprete de Helsinque, mas desenvolveu ótimas conexões com outros colegas, como Pedro Alonso (Berlim) e Álvaro Morte (Professor).

Na vida real, Luka Peros mora na Espanha e é casado com a estilista brasileira Paula Feferbaum. O casal tem um filho, David Luis, de 9 anos.

Luka também tem duas filhas vindas de um relacionamento anterior: Ava, de 16 anos, e Luna, de 23. Na entrevista ao UOL, o astro de La Casa de Papel revelou que nunca foi ao Brasil.

“É uma vergonha para mim, estar casado com uma brasileira há quase 10 anos e não ter conhecido o país. Há uns cinco anos atrás, tinha planos de ir, porém, por questões familiares não consegui. Então, mandamos as crianças quando comecei a gravar La Casa de Papel. Depois, veio a Covid-19”, comentou o ator.

Mas Luka afirma querer visitar o Brasil em breve. O ator tem planos para visitar as terras nacionais em 2022 – e já conhece grandes sucessos da cultura brasileira.

“Conheço filmes mais famosos, como Tropa de Elite e Cidade de Deus. Quando era mais novo, ainda na Croácia, assistia com a minha avó A Escrava Isaura, é um dos motivos da minha admiração pelo Brasil”, revelou o astro.

Luka Peros tem pelo menos uma paixão em comum com o público brasileiro: o futebol. Em seu Instagram, o astro costuma compartilhar registros de seu time do coração, o Olympique de Marselha.

Em abril de 2020, o ator publicou no Facebook uma mensagem especial aos torcedores do time francês, que passava por uma grande crise institucional.

“Antes de sermos um time, somos uma família! Não desistam! Sejam iguais ao Marselha em La Casa de Papel”, comentou o astro.

Todos os episódios de La Casa de Papel estão disponíveis na Netflix.