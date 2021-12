Farofa da GKay reúne futuras estrelas brasileiras da Netflix

A edição de 2021 da Farofa da Gkay teve início no último domingo (5 de dezembro), e desde então tem dado o que falar na internet. Com duração de três dias, a festa é, com certeza, uma das maiores de 2021. A influencer e tiktoker alugou um hotel exclusivamente para o evento – repleto de famosos de todos os tipos, incluindo duas futuras estrelas brasileiras da Netflix.

No primeiro dia do evento, a festa contou com apresentações do DJ Alok e Pedro Sampaio. O evento conta também com participações de Wesley Safadão, Xand Avião, Léo Santana, Simaria, Kevinho, Zé Felipe, Rogerinho, Felipe Amorim e do grupo É o Tchan!.

Vale lembrar que todos os convidados – famosos ou não – precisam fazer testes de Covid-19 e apresentar o comprovante de vacinação completa.

Duas futuras estrelas brasileiras da Netflix participaram da festa: a própria anfitriã Gkay e o jovem João Guilherme; veja abaixo tudo que aconteceu.

Astros da Netflix na Farofa da Gkay

Gkay será uma das estrelas da mais nova comédia natalina brasileira da Netflix – ainda sem título. A produção pretende repetir o sucesso de Tudo Bem no Natal que Vem, que encantou mais de 26 milhões de lares no mundo inteiro.

O longa acompanha a história de Carlinhos, interpretado por Sérgio Malheiros, um jovem que, após ser traído pela namorada, decide levar uma desconhecida para acompanhá-lo na ceia de Natal da mansão da família.

Essa desconhecida é Graça, interpretada por Gkay, uma mulher divertida e capaz de abalar a estrutura da família chique.

Já João Guilherme, também conhecido como influencer digital e filho do cantor Leonardo, está no elenco de De Volta aos 15.

Na série teen, o ator vai contracenar com Maísa, que interpreta a protagonista Anita. A produção acompanha a história de uma mulher de 30 anos que magicamente “volta aos 15” e enfrenta mais uma vez os desafios da adolescência.

De acordo com uma matéria publicada em 7 de dezembro de 2021 no site Notícias da TV, João Guilherme flertou com a anfitriã na Farofa da Gkay e foi levado para um quarto inspirado no filme 50 Tons de Cinza.

A matéria afirma que Gkay subiu ao palco para impedir que os outros convidados da festa se aproximassem do ator.

“Se eu vir ficando com ‘meus boy’, amor… Boy que não pode ficar hoje: João Guilherme”, teria dito a influencer.

O filho de Leonardo compartilhou diversos registros da festa no Stories de seu Instagram, onde revelou também que esteve no “Dark Room” inspirado em 50 Tons.

“Agora a gente está indo no… Como é que é o nome? Dark Room. Gkay fez questão de apresentar”, teria comentado o ator.

Na Farofa da Gkay, o quarto em questão conta com móveis vermelhos e pretos, além de uma cama repleta de brinquedos sexuais.

De Volta aos 15 estreia na Netflix em 2022. A comédia natalina com Gkay ainda não tem previsão de estreia.