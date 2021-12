Fãs acham que Tobey Maguire foi rejeitado em Hollywood após Homem-Aranha

Considerado um dos astros mais promissores de Hollywood no início dos anos 2000, Tobey Maguire sofreu um grande revés em sua carreira após o lançamento de Homem-Aranha 3. O astro retorna triunfante em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, no qual contracena com Tom Holland e Andrew Garfield. Mas muitos fãs ainda acreditam que ele entrou para a “lista negra” do entretenimento depois da franquia de Sam Raimi.

É importante citar que Tobey Maguire realmente atuou em menos projetos após deixar de interpretar o Homem-Aranha nos filmes da Marvel – o que é relativamente estranho, já que o ator fez muito sucesso com sua performance como Peter Parker.

Muita gente acha que Tobey Maguire foi rejeitado em Hollywood por sua atuação em Homem-Aranha 3, de longe o filme mais criticado do herói. Mas na verdade, foi um escândalo em sua vida pessoal que afetou profundamente os rumos de sua carreira.

O site TheThings revelou como o astro de Homem-Aranha foi boicotado em Hollywood e o motivo de sua inclusão na lista negra.

O sumiço de Tobey Maguire após Homem-Aranha

Além de O Grande Gatsby, lançado em 2013, a filmografia de Tobey Maguire após Homem-Aranha 3 é muito decepcionante.

O ator se dedicou a projetos por trás das câmeras, filmes independentes e participações especiais em longas conhecidos, mas se ausentou dos grandes blockbusters e produções aclamadas pela crítica.

Como Tobey era uma ator extremamente promissor até a franquia Homem-Aranha, fãs se perguntam o que teria acontecido com o ator.

“Tobey Maguire não entrou para a lista negra de Hollywood, mas sua popularidade diminuiu muito após Homem-Aranha. Os motivos principais foram a ausência de evolução em sua aparência, o desastre de Homem-Aranha 3, uma série de fracassos e um escândalo na sua vida pessoal”, comentou um usuário do site Quora.

Muitos fãs não sabem, mas Tobey Maguire foi um dos famosos citados na investigação do clube de pôquer ilegal criado por Molly Bloom. Outras celebridades como Matt Damon, Ben Affleck e Leonardo DiCaprio também teriam se envolvido no esquema.

O lançamento da autobiografia de Molly Bloom e a produção do filme A Grande Jogada – com Jessica Chastain como protagonista – trouxeram manchetes negativas para Tobey Maguire.

Outros internautas expressaram opiniões similares sobre o motivo da desaceleração na carreira de Tobey Maguire, mas o escândalo das apostas foi o mais citado.

Claramente, o sumiço de Tobey em Hollywood envolveu diversos fatores, e a carreira do astro não pôde retornar ao alto escalão que estava durante a produção de Homem-Aranha.

A carreira de Tobey Maguire claramente desacelerou, mas seu retorno em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa pode reviver o interesse dos estúdios pelas performances do astro, o que pode possibilitar sua escalação em vários novos projetos.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, está em cartaz nos cinemas. O filme deve chegar em breve ao Disney+, clique aqui para assinar a plataforma.