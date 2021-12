Filha de Michael Jackson fica nua para ritual e mostra tudo no Instagram

Paris Jackson, filha de Michael Jackson, chamou a atenção dos seguidores dela no Instagram ao publicar fotos dela nua em ritual.

Com amigas, ela celebrou a chegada da lua cheia de dezembro. A atriz e modelo de 23 anos aparece sentada ao lado das amigas em círculo.

As imagens também revelam a presença de caldeirões, velas, cristais, ervas especiais, dentre outros itens.

Ela comemorou a chegada do Yule, data comemorativa da Europa pré-cristã, de religiões politeístas. Ela comemora a chegada do inverno no hemisfério norte.

“Feliz Yule”, escreveu a filha de Michael Jackson na legenda da foto. Veja a publicação do Instagram, abaixo.

Fortuna de Paris Jackson é revelada

A combinação de heranças e sucesso profissional fez de Paris Jackson, filha de Michael Jackson, uma pessoa muito rica. Mas qual o valor de sua fortuna? O The Things revelou a reposta.

Segundo o site, levando em consideração as heranças, concessões e empreendimentos pessoais de Paris Jackson, sua fortuna total é estimada em cerca de US$ 100 milhões.

Esse valor pode ser apenas uma estimativa conservadora do número real, no entanto, e provavelmente aumentará ainda mais nas próximas décadas, conforme Paris Jackson e seus irmãos ganham maior acesso e controle dos fundos da vasta propriedade de Michael Jackson.

Não é segredo que Michael Jackson estava afundado em dívidas na época em que morreu. Ironicamente, no entanto, nos anos desde o seu falecimento, o cantor se mostrou muito lucrativo.

Em meados de 2020, foi relatado que os trabalhos de Michael Jackson trouxeram um lucro de mais de US$ 2 bilhões desde que o cantor morreu. Dado o impacto do astro da música na cultura pop, é algo que deve continuar acontecendo.

Michael Jackson morreu em 2009. Ele tinha 50 anos de idade.