Filha de Michael Jackson impressiona ao aparecer como capa de revista

Paris Jackson, a filha de Michael Jackson, impressionou os fãs ao ser capa da revista Vogue de Hong Kong. A atriz e cantora mostrou o lado modelo dela na publicação.

Essa, claro, não é a primeira capa de Paris. Apenas na Vogue, a filha do Rei do Pop apareceu em edições do Brasil, Austrália e também na Teen Vogue.

Além de dar foco para carreira de modelo, Paris fez menção ao Dia Mundial de Combate à AIDS, lembrado sempre em 1º de dezembro. A jovem relembrou Elizabeth Taylor, madrinha dela e amiga próxima de Michael Jackson.

A cantora e atriz reproduziu a capa no Instagram. Apenas com a imagem, Paris recebeu diversos elogios dos seguidores.

Confira abaixo.

Filha de Michael Jackson tem grande fortuna

A combinação de heranças e sucesso profissional fez de Paris Jackson, filha de Michael Jackson, uma pessoa muito rica. Mas qual o valor de sua fortuna? O The Things revelou a reposta.

Segundo o site, levando em consideração as heranças, concessões e empreendimentos pessoais de Paris Jackson, sua fortuna total é estimada em cerca de US$ 100 milhões.

Esse valor pode ser apenas uma estimativa conservadora do número real, no entanto, e provavelmente aumentará ainda mais nas próximas décadas, conforme Paris Jackson e seus irmãos ganham maior acesso e controle dos fundos da vasta propriedade de Michael Jackson.

Não é segredo que Michael Jackson estava afundado em dívidas na época em que morreu. Ironicamente, no entanto, nos anos desde o seu falecimento, o cantor se mostrou muito lucrativo.

Em meados de 2020, foi relatado que os trabalhos de Michael Jackson trouxeram um lucro de mais de US$ 2 bilhões desde que o cantor morreu. Dado o impacto do astro da música na cultura pop, é algo que deve continuar acontecendo.

Michael Jackson morreu em 2009. Ele tinha 50 anos de idade.