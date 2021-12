Filha rabisca rosto de The Rock em adorável vídeo; veja

Dwayne Johnson, o The Rock, usou o Instagram para mostrar um adorável vídeo ao lado da filha, Jazzy. A menina rabisca todo rosto do pai famoso, que adora.

A publicação foi feita para celebrar o aniversário de Jazzy. Os fãs adoram a fofura ao ver como a menina fica feliz em brincar com The Rock.

“Minha menininha faz seis anos hoje. Forte, doce, independente, criativa, confiante e o mais importante, uma criança amável”, escreveu o astro de Alerta Vermelho e Adão Negro.

O pai ainda disse que a filha tem um senso de humor diferente – possivelmente puxando dele. No fim, The Rock se disse “orgulhoso” de Jazzy.

Uma curiosidade é que na imagem publicada junto, a menina está com um ovo de Cleópatra de Alerta Vermelho, que fez grande sucesso na Netflix.

Veja abaixo.

The Rock está na Netflix com o filme Alerta Vermelho

“Quando a Interpol emite o alerta vermelho – um pedido global de busca e apreensão dos criminosos mais procurados do mundo – é hora de o melhor investigador do FBI, John Hartley (Dwayne Johnson) entrar em cena. A caçada vai colocá-lo no meio de um ousado plano de assalto, forçando-o a se unir ao golpista Nolan Booth (Ryan Reynolds) para capturar a ladra de obras de arte mais procurada do mundo, ‘O Bispo’ (Gal Gadot).



Esta grande aventura vai levar o trio ao redor do globo, passando por pistas de dança, uma prisão isolada, pela selva e, o pior de tudo, constantemente um na companhia do outro”, afirma a sinopse completa de Alerta Vermelho.

O filme conta também com Ritu Arya, a Lila de The Umbrella Academy, e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley).

Dwayne Johnson, o The Rock, recebeu cerca de 20 milhões de dólares para participar do filme. Gal Gadot, a Mulher-Maravilha, contou com o mesmo salário, se tornando assim a atriz mais bem paga do mundo em 2020.

O próprio astro diz que o longa tem o maior orçamento de toda Netflix.

Alerta Vermelho está disponível na Netflix.