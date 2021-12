Filho de ator de Law & Order morre aos 5 meses

O filho de Nick Cannon, Zen Scott, morreu, revelou o ator e apresentador durante seu programa de TV, Nick Cannon Show (via Hollywood Reporter). O famoso teve participação na série Law & Order.

O mais novo dos sete filhos de Cannon, que nasceu em 23 de junho, tinha apenas 5 meses. O ator de Law & Order revelou que a morte de seu filho foi devido a uma condição conhecida como hidrocefalia.

Ele explicou que seu filho, que tinha um tumor maligno, estava tendo um acúmulo de fluido no cérebro.

Nick Cannon disse que percebeu os primeiros sintomas quando Zen tinha 2 meses. No entanto, ele inicialmente não pensava que seria algo tão sério.

“Sempre percebi que ele tinha o que parecia uma tosse. Eu só queria dar uma olhada. Às vezes, no início, os bebês têm líquido nos pulmões. Então pensamos que tinha alguma relação.”

Os médicos acabaram descobrindo que era algo muito mais sério. Uma cirurgia era de urgente importância.

“Imediatamente tivemos que fazer uma cirurgia. Uma cirurgia no cérebro”, lembrou Nick Cannon.

“Colocamos um implante de drenagem em sua cabeça e esperávamos pelo melhor.”

Os últimos momentos com o filho

O ator e apresentador comentou sobre os últimos momentos com seu filho, durante uma viagem de fim de semana com sua família para a praia.

“Neste fim de semana, fiz um esforço para passar o máximo de tempo de qualidade que poderia passar com Zen. Acordei no domingo, passei o dia com ele.”

Tomado pela emoção, Nick Cannon concluiu: “Eu queria ter certeza de que poderia segurar meu filho… pela última vez.”

Além da participação em Law & Order, Nick Cannon também esteve em produções como Amor de Aluguel, Os Renegados, Garfield: O Filme e MIB – Homens de Preto II.