Filho de Schwarzenegger recusa usar sobrenome famoso e explica o motivo

Joseph Baena segue os passos do pai, Arnold Schwarzenegger, quando o assunto é fisiculturismo e atuação. Mesmo assim ele não quer usar o famoso sobrenome e explicou o porquê disso.

O filho do astro de O Exterminador do Futuro conversou com o E! News e disse que quer forjar o próprio caminho, ao invés de apenas apoiar-se no pai.

Continua depois da publicidade

“Estou focado no meu próprio desenvolvimento e em construir minha carreira como ator e corretor de imóveis”, disse Baena.

“Eu o admiro muito”, continuou Baena, referindo-se ao pai. “Então, de certa forma, ele me influenciou em muitas coisas: o caminho que segui na atuação, com meus treinamentos e meu físico, além de muitas outras coisas que estou fazendo”.

Joseph Baena muitas vezes espantou os fãs pela semelhança dele com Arnold Schwarzenegger, portanto é inevitável que os dois sejam comparados.

Além de ator, filho de Schwarzenegger é corretor de imóveis

No começo de 2021, parecia que Joseph Baena seguiria um caminho completamente diferente do pai famoso, astro de O Exterminador do Futuro. O jovem publicou que começou a carreira de corretor de imóveis.

O jovem trabalha para empresa Aria. O foco dele é a venda de residências. Agora, além disso, faz alguns filmes de menor orçamento nas horas vagas.

Joseph é filho de Arnold Schwarzenegger com Mildred Baena, que na época ela era governanta da família e Arnold era casado. Maria Shriver se separou do ator ao descobrir que Schwarzenegger é pai de Joseph.

Eles têm quatro filhos juntos, Katherine, Christina, Patrick e Christopher.

Arnold Schwarzenegger ainda não se pronunciou sobre o trabalho do filho no cinema. O filme Lava, sem muitos detalhes, não tem previsão.