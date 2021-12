Filho de Will Smith se orgulha de transformação após ficar musculoso

Filho de Will Smith, Jaden Smith está orgulhoso de seu físico musculoso depois de tratar problemas intestinais. O jovem teve uma grande transformação.

Jaden Smith comentou sobre sua mudança no Red Table Talk, programa que é apresentado por sua mãe, Jada Pinkett Smith.

Continua depois da publicidade

“Pude trabalhar com os médicos e obter vitaminas, suplementos e shakes de proteína. Isso é metade da minha dieta. É como se houvesse uma senha que eu precisasse encontrar para o meu corpo. Estou com cinco quilos a mais agora e sinto que estou mantendo meu peso. Sou capaz de ganhar mais músculos.”

“Eu era só pele e osso. Pensava que eu era muito legal”, acrescentou Jaden Smith.

“Eu achava que estava arrebentando.”

Confira abaixo algumas imagens que mostram a transformação de Jaden Smith, filho de Will Smith.

Primeira esposa de Will Smith vai participar de reality famoso

A ex-esposa de Will Smith, Sheree Zampino, vai se juntar ao reality show Real Housewives of Beverly Hills, na nova temporada da série de sucesso.

Sheree, hoje com 54 anos, foi casada com Smith de 1992 a 1995. Eles têm um filho juntos, Trey Smith, que já tem 29 anos.

Ela já apareceu em um episódio do reality em maio de 2020 e agora fará aparições mais regulares no programa. O restante do elenco é formado por Kyle Richards, Lisa Rinna, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Garcelle Beauvais, Sutton Stracke, Crystal Kung Minkoff e Kathy Hilton.

A ex-esposa de Will Smith é empresária e tem várias marcas sob a companhia dela, Sheree Elizabeth Inc. Ela recentemente relançou a própria companhia de produtos para a pele, a Whoop Ash.

Ela também apareceu no programa da atual esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, intitulado Red Table Talk.