Foi da Netflix? The Rock desmaiou 8 vezes durante filme

Atualmente, The Rock é o ator mais bem pago de Hollywood e está estrelando Alerta Vermelho, na Netflix. Só em 2020, o ator faturou 87 milhões de dólares. Mas para chegar a essa posição de destaque, o astro precisou literalmente suar. Muitos fãs não sabem, mas Dwayne Johnson desmaiou de exaustão pelo menos 8 vezes durante as gravações de uma cena específica de Hércules, lançado em 2014.

Baseado na mitologia grega, Hércules representou um dos primeiros projetos de Dwayne Johnson após sua introdução como Luke Hobbs na franquia Velozes e Furiosos.

“Hércules, o filho de Zeus e uma humana, é famoso no mundo antigo por seus feitos heroicos. Agora, ele luta por ouro como mercenário viajante, acompanhado por um grupo de leais seguidores. No entanto, quando o bondoso Rei da Trácia e sua filha buscam a ajuda do semideus na luta contra um poderoso Senhor da Guerra, Hércules precisa encontrar mais uma vez seu herói interior”, afirma a sinopse do longa.

O site TheThings explicou porque The Rock passou mal durante as gravações do longa; confira abaixo.

Desmaiou de adrenalina

Para interpretar o filho de Zeus em Hércules, The Rock passou por um longo e árduo processo de treinamento. O ator revelou detalhes da malhação em uma postagem no Instagram.

“Nos últimos 8 meses, treinei muito para esse papel. Vivi completamente sozinho e me tranquei em Budapeste por 6 meses na época das filmagens. O meu objetivo foi me transformar completamente nesse personagem, desaparecer dentro dele”, comentou o astro.

A cena mais importante de Hércules traz o protagonista de The Rock aceitando de uma vez por todas seu caráter de semideus.

No momento tenso, Hércules é capturado e acorrentado por Ergenia, a filha do Rei de Trácia. Prestes a ser decapitado, o herói reúne todas as suas forças interiores e consegue romper as correntes.

Porém, durante a gravação do momento, o ator de Alerta Vermelho “exagerou na força” e acabou passando mal.

“Esse momento é uma cena icônica da mitologia e também do filme. Por isso, quis colocar todo o meu esforço na gravação. Pedi para que a equipe de produção assegurasse que as correntes de ferro eram reais, e que eu não poderia rompê-las”, comentou o astro em uma entrevista ao programa de Conan O’Brien.

The Rock revelou que a adrenalina da cena foi tão grande, que acabou desmaiando 8 vezes antes de terminar as gravações.

“Quando você está em um evento esportivo ou algo assim, você passa por uma verdadeira onda de adrenalina. E aí, é só utilizar essa adrenalina no jogo, ou na luta, ou em qualquer outra coisa. Mas nesse caso, eu não tinha um lugar para direcionar essa adrenalina. Simplesmente gritei ‘Eu sou Hércules!’ e desmaiei em seguida”, comentou o ator.

Felizmente, Dwayne Johnson não se machucou com o desmaio, e retornou rapidamente às gravações.

Com um orçamento de 100 milhões de dólares, Hércules garantiu uma bilheteria modesta de 245 milhões em 2014.

O astro pode ser visto em Alerta Vermelho na Netflix.