George Clooney recusa trabalho de 1 dia com salário de R$ 200 milhões

George Clooney contou ao The Guardian que recusou um trabalho de um dia que pagava US$ 35 milhões (ou quase R$ 200 milhões). O motivo foi o governo que queria contratá-lo para fazer um anúncio.

O astro de Hollywood e a esposa Amal são envolvidos em lutas pelos direitos humanos e ações humanitárias. Isso pesou na hora que George Clooney recebeu uma proposta para gravar um comercial em apenas um dia.

“Era associado a um país que apesar de ser um aliado, é por vezes controverso, e eu pensei, ‘Bem, se me tira algumas horas de sono, não vale a pena'”, destacou o astro.

Apesar da revelação sobre a proposta recusada, George Clooney não deu dicas de quem seria esse contratante.

George Clooney não quer que esposa veja um filme dele

Georgle Clooney tem um filme na carreira que gostaria que todos esquecessem: Batman & Robin. A vergonha é tamanha que ele chegou a banir a esposa de assistir o longa-metragem.

O ator foi perguntado pela Variety por que não se juntará a Michael Keaton e Ben Affleck e reprisar o papel do Homem-Morcego no filme The Flash. O ator respondeu brincando:

“Quando você destrói uma franquia da maneira que eu fiz…”, respondeu Clooney, que foi interrompido pela esposa, Amal Clooney.

“Ele não me deixa assistir o filme”, disse a esposa de George Clooney, referindo-se a Batman & Robin.

“Não. Há certos filmes que eu só… eu quero que minha esposa tenha um pouco de respeito por mim”, continuou Clooney.

Amal revelou que Batman & Robin está na lista de filmes banidos por George Clooney. “Está na lista de banidos. Mas acho que nossos filhos vão querer assistir”.

O filme da DC foi massacrado pela crítica e público. Ele conta com apenas 12% de aprovação por parte dos críticos no Rotten Tomatoes, com 93 análises computadas. Já a aprovação da audiência é de 16%.

Batman & Robin está disponível no HBO Max.