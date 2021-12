Irmã de Wanessa Camargo brilha na Netflix com Carinha de Anjo

Além de brilhar na novela infantil Carinha de Anjo – sucesso brasileiro e internacional na Netflix – Camilla Camargo está na série documental É o Amor: Família Camargo, que foca principalmente em Zezé di Camargo e Wanessa. A atriz também participa do longa Intervenção, já disponível na plataforma.

É o Amor: Família Camargo chegou ao catálogo Netflix em 9 de dezembro, representando a mais nova empreitada da família sertaneja no mundo do audiovisual, após o bem-sucedido filme Dois Filhos de Francisco.

Na série documental, o foco é principalmente em Zezé e a filha Wanessa – que também celebram o lançamento do álbum “Pai & Filha”, que chegou às plataformas digitais em 10 de dezembro.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a participação de Camilla Camargo em Carinha de Anjo, É o Amor e outros projetos da Netflix; confira.

Conheça Camilla Camargo na Netflix

Camilla Camargo é a filha do meio de Zezé di Camargo com Zilu Godói. Atualmente com 36 anos, ela é mais nova que Wanessa e mais velha que Igor.

Na juventude, Camilla participou de diversos espetáculos teatrais, tendo estreado na TV com a novela Revelação, no SBT.

Em 2018, Camilla se casou com o diretor de TV Leonardo Lessa. O casal tem dois filhos, Joaquim, nascido em 2019, e Julia, nascida em 2021.

“Eu era muito pequena quando ‘É o amor’, a primeira música de muito sucesso do meu pai, estourou, então comecei a lidar com os prós e contras da visibilidade desde cedo, então não conheço outra realidade”, comentou a atriz em uma entrevista ao site GShow.

Camilla Camargo é conhecida principalmente por sua performance como Diana em Carinha de Anjo, novela infantil do SBT que faz muito sucesso na Netflix.

Além da novela, a atriz participou recentemente do filme Travessa, protagonizado por ela, Chico Diaz e Caio Castro.

O filme recebeu críticas positivas da imprensa especializada, e já está disponível em plataformas digitais e on-demand.

Camilla também está no filme Intervenção, um longa que acompanha a realidade das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro.

No filme, Camilla Camargo vive a jornalista Luiza Bastos, que lida com a difícil relação das UPPs com as comunidades.

“Dar vida a personagem e mostrar a realidade dos repórteres que cobrem esse assunto foi um desafio. O trabalho na rua não é nada fácil… Repórteres vão para lugares que muitas vezes não sabem exatamente o que vão encontrar: se é realmente pacificado, com qual situação vão lidar. Imagina saber que vai ter que colocar um colete à prova de balas para trabalhar? Só me fez admirar mais”, afirmou a atriz em uma entrevista ao site da revista Caras.

Intervenção já está disponível no catálogo da Netflix, e conta com Bianca Comparato, Marcos Palmeira, Dandara Mariana e André Ramiro no elenco.

Carinha de Anjo e É o Amor: Família Camargo, com Camilla Camargo, também estão na Netflix.