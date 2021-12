Irmãos de Tom Holland chamam atenção em aparição do astro com Zendaya

Tom Holland e Zendaya tiveram destaque em sua aparição juntos no Bola de Ouro 2021, evento do mundo do futebol. Os irmãos do astro de Homem-Aranha também estiveram presentes e chamaram atenção.

Os irmãos mais novos de Tom Holland se chamam Sam e Harry. Ambos estão com 22 anos de idade.

É bem raro que os irmãos do ator de Homem-Aranha apareçam em público. Mais raro ainda que apareçam os três juntos.

Confira abaixo uma imagem de Tom Holland com seus irmãos, que são bastante parecidos com ele, no Bola de Ouro 2021.

Tom Holland é o Homem-Aranha do MCU

Tom Holland interpreta o Homem-Aranha no MCU. Ele assumiu o papel em Capitão América: Guerra Civil, de 2016.

O personagem da Marvel teve uma nova abordagem com o ator, sendo retratado como um jovem e inexperiente super-herói. Ele teve um grande vínculo com Tony Stark, o Homem de Ferro, que se tornou um mentor para Peter Parker.

Atualmente, Tom Holland se prepara para o lançamento de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3). O blockbuster é bastante aguardado pelos fãs.

Especula-se que o longa-metragem unirá o Homem-Aranha de Holland às versões de Tobey Maguire e Andrew Garfield. Apesar de todos os rumores e vazamentos, ainda não há confirmação por parte da Marvel e da Sony.

Foi relatado recentemente que, depois de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), Tom Holland deve estrelar uma segunda trilogia do super-herói no MCU. É possível que a parceria entre Sony e Marvel continue por alguns anos.

Com Tom Holland, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) estreia nos cinemas brasileiros em 16 de dezembro.