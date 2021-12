Jennifer Lopez comenta briga com Ben Affleck após comentário sobre a ex

Jennifer Lopez quebrou o silêncio sobre uma suposta briga com Ben Affleck após um polêmico comentário feito pelo ator sobre a sua ex-esposa, Jennifer Garner. Rumores indicavam que a cantora estaria “furiosa” com o astro.

Jennifer Lopez negou que tenha se irritado por causa do comentário de Ben Affleck. No entanto, ela evitou dizer muito sobre a situação.

Continua depois da publicidade

“Essa história simplesmente não é verdadeira”, disse a estrela à People.

“Não é como eu me sinto. Eu não poderia ter mais respeito por Ben como pai e pessoa.”

O que Ben Affleck disse sobre Jennifer Garner?

Ben Affleck causou grande controvérsia depois de uma recente aparição no Howard Stern Show. O ator deu algumas declarações sobre seu casamento com Jennifer Garner que não caíram nada bem entre os fãs.

O astro mencionou que se sentia “preso” em seu relacionamento com a ex-esposa e que, se ainda estivesse casado com ela, provavelmente ainda seria um alcoólatra.

Os internautas consideraram o comentário maldoso, principalmente depois de tudo o que Jennifer Garner fez por ele em seu período de reabilitação, quando eles já nem estavam juntos mais.

“Eu provavelmente ainda estaria bebendo. É parte do motivo pelo qual comecei a beber, porque eu me sentia preso”, disse Ben Affleck sobre seu casamento com Jennifer Garner.

“Eu não queria me divorciar por causa dos meus filhos, mas não estava feliz. O que eu fazia era beber uma garrafa de uísque e adormecer no sofá, o que acabou não sendo a solução.”

Ben Affleck retorna como sua versão do Batman em The Flash. A estreia acontece em 4 de novembro de 2022.