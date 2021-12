Lenda do Rock já foi babá de Keanu Reeves

Keanu Reeves é um dos astros mais famosos de Hollywood, mas, apesar das teorias sobre ele ser imortal, o ator de Matrix também já foi criança. Curiosamente, uma lenda do Rock foi babá dele.

Em participação no programa de Jimmy Fallon, Reeves confirmou que Alice Cooper já cuidou dele quando era criança.

O astro de Matrix explicou que ele cresceu em Toronto, no Canadá, do outro lado da rua de um estúdio, chamado Nimbus 9. A mãe de Keanu Reeves era uma figurinista que costumava trabalhar com musicistas e ela conhecia Alice Cooper.

Keanu Reeves confessou não lembrar de passar tempo com a lenda do Rock. “Minha mãe estava no negócio e eles tinham amigos, ela tinha amigos e Alice Cooper, conforme me disseram, já cuidou de mim quando eu era pequeno”.

“Eu não sei como isso pode ter acontecido, mas aconteceu, supostamente”, continuou o astro, que acrescentou lembrar de uma pegadinha de Alice Cooper, que colocou coco de mentira na geladeira.

Keanu Reeves estrela Matrix 4

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) está em cartaz no cinema no Brasil.