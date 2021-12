Madonna se derreteu por atriz de La Casa de Papel em encontro

Úrsula Corberó é uma das atrizes mais queridas de La Casa de Papel, na qual interpretou Tóquio. Ela revelou já ter conhecido Madonna, que se derreteu pela atriz da Netflix no encontro.

Corberó participou do The Tonight Show with Jimmy Fallon e falou ao apresentador sobre a carreira dela, que estourou após o sucesso de La Casa de Papel. Fallon perguntou à atriz com quem ela ficou mais surpresa de ser fã dela.

“Eu diria Madonna”, respondeu a atriz da Netflix, que disse que o encontro aconteceu durante um voo para Madrid. “Eu estava viajando para Madrid e tive uma conexão em Londres. Quando entrei no avião, fui ao banheiro e quando voltei ao assento, eu vi Madonna”.

“Eu vi que Madonna se virou para mim e fez contato visual comigo. De repente ela andou na minha direção, mantendo contato visual. Ela veio até o meu assento e colocou uma das pernas dela no meu assento para amarrar os sapatos e disse ‘Oi'”, continuou Úrsula Corberó.

Encontro inesperado

A atriz de La Casa de Papel ficou chocada e não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Madonna, então, disse ser grande fã dela.

“Desculpe, só queria dizer que sou uma grande fã. Amo La Casa de Papel. Tóquio é minha personagem favorita”, disse Madonna.

Obviamente, Corberó ficou sem saber o que falar e a rainha do pop perguntou: “Você está bem? Você sabe quem eu sou?”.

Nesse momento, a atriz saiu do transe e conseguiu responder: “É claro que eu sei quem é você, você é a p*rra da Madonna”.

A cantora ainda pediu o número do telefone de Úrsula Corberó e as duas trocaram o contato. Mas a história não termina por aí. Madonna acabou ajudando a atriz de La Casa de Papel.

A atriz disse ter recebido uma mensagem de Madonna, dizendo que Úrsula esqueceu o passaporte no assento. “Eu consegui voar de volta para casa por causa da Madonna”, disse Corberó.

Úrsula Corberó pode ser vista em La Casa de Papel. Todas as temporadas da série estão disponíveis na Netflix.