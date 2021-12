Mãe de Keanu Reeves fez roupa para capa na Playboy e depois ator usou de fantasia

Mais uma história curiosa de Keanu Reeves foi revelada no Red Table, de Jada Pinkett Smith. Uma fantasia do astro de Matrix na infância foi antes uma roupa usada por Dolly Parton em capa da revista Playboy – que foi desenhada pela mãe do próprio astro.

A mãe de Keanu Reeves, Patricia Taylor, é uma figurinista. A profissional foi responsável pela roupa de coelhinha que ficou famosa com Dolly Parton na Playboy.

Continua depois da publicidade

“Ela fez algumas roupas para Dolly Parton, incluindo uma para capa da Playboy. E Dolly não levou para casa, então nós tínhamos e era Halloween”, relembrou o astro de Matrix.

Naquele ano, Keanu Reeves decidiu ser a coelhinha da Playboy no Dia das Bruxas. O ator disse que tinha o cabelo mais longo, então optou ser Dolly Parton.

“Eu coloquei as orelhas e a roupa. E tinha também tênis, gravata borboleta e meia calça. Eu tinha um cabelo bem longo, então eu era Dolly Parton como uma coelhinha da Playboy”, completou o ator.

Por enquanto, Keanu Reeves não revelou uma imagem desse Halloween, que muitos fãs agora querem ver.

Keanu Reeves de volta ao cinema com Matrix 4

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.