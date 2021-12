Michael Jackson revelou planos para o futuro em sua entrevista final

Em sua última entrevista, Michael Jackson destacou seus planos para o futuro. Ele também encheu Will.i.am, com quem estava trabalhando em uma parceria, de elogios.

Em seus últimos anos de vida, Michael Jackson não conversou muito com a imprensa, até mesmo porque ainda estava cercado de polêmicas. Portanto, sua última entrevista oficial foi dada ainda em 2006, três anos antes de seu falecimento.

Com o “desaparecimento” de Michael Jackson em meados dos anos 2000, algumas pessoas imaginaram que ele tinha deixado a sua carreira musical totalmente de lado.

Mas, de acordo com o próprio astro da música, ele nunca parou de criar novas músicas.

“Eu nunca parei de escrever músicas. Estou sempre escrevendo, é assim que as coisas são”, disse ele em sua última entrevista, dada ao Access Hollywood.

“Gosto de pegar sons e analisá-los para vermos o que podemos criar.”

Empolgado com novos trabalhos

Michael Jackson se mostrou muito empolgado com sua parceria com Will.i.am. Ele era um grande admirador do trabalho do rapper.

“Ele está criando músicas maravilhosas, inovadoras e positivas”, comentou Michael Jackson sobre Will.i.am.

“Achei que uma colaboração entre nós seria interessante. Queria ver como a química funcionaria”, explicou Michael Jackson.

Michael Jackson morreu em 2009. Ele tinha 50 anos de idade.