Nicolas Cage diz que foi excluído de Hollywood

Em uma entrevista com a Variety, Nicolas Cage conversou sobre sua carreira e revelou ter sido “excluído” de Hollywood depois de estrelar alguns fracassos.

Ele voltou a ter destaque em Pig, mas na maior parte do tempo aparece em produções muito baratas que são lançadas diretamente em DVD ou em mídia digital.

“Eu soube, depois de alguns fracassos, que tinha sido excluído pelos estúdios. Eu não recebia mais oportunidades. Sempre soube que seria necessário um jovem cineasta que se lembrasse de alguns filmes que fiz e soubesse que talvez eu fosse a pessoa certa para o seu roteiro e me redescobrisse.”

Após um longo tempo longe das grandes produções, é esperado que Nicolas Cage volte a aparecer em projetos um pouco maiores. Ele, por exemplo, está escalado como Drácula em um novo longa-metragem da Universal.

Nicolas Cage será o novo Drácula do cinema

O cinema terá um novo Drácula: Nicolas Cage. De acordo com o Deadline, o ator assumirá o icônico papel em Renfield, um novo projeto da Universal Pictures.

O elenco também conta com Nicholas Hoult, da franquia dos X-Men. Chris McKay, de A Guerra do Amanhã, será o diretor do longa-metragem.

Drácula não é o protagonista dessa história. Na verdade, o foco estará em R. M. Renfield, o seu capanga, que será interpretado por Hoult.

Faz um bom tempo que Nicolas Cage não aparece em uma produção de um grande estúdio. Nos últimos anos, o ator se dedicou a trabalhos do cinema independente ou de baixíssimo orçamento, alguns dos quais foram lançados diretamente para DVD.

Ryan Ridley, de Rick and Morty, escreveu o roteiro de Renfield. A história é baseada em uma ideia de Robert Kirkman, o criador de The Walking Dead.

Ainda não há previsão de lançamento para Renfield, com Nicolas Cage como Drácula.