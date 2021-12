Nicole Kidman não gosta de pergunta envolvendo ex Tom Cruise: “Sexista”

Nicole Kidman estrela Apresentando os Ricardos junto de Javier Bardem. Enquanto promovia o novo filme de Aaron Sorkin, a atriz foi perguntada sobre o casamento dela com Tom Cruise e deu bronca na repórter do The Guardian.

Kidman falava sobre a trama do filme, que gira em torno do casamento de Lucille Ball e Desi Arnaz, o que gerou uma comparação do casamento dela com Cruise.

“Estamos falando de um relacionamento romântico e criativo que não deu certo, mas que resultou em coisas extraordinárias. E eu amo isso. Amo que não é um filme com um final feliz”, disse Nicole Kidman.

“O filme mostra que você pode fazer um relacionamento extraordinário prosperar e deixar vestígios que existam para sempre. Você não pode fazer as pessoas se comportarem como você quer, e às vezes você vai se apaixonar por alguém que não será a pessoa com quem você passará o resto da sua vida. E eu acho que tudo isso é muito identificável. Você pode ter filhos com eles. Você pode não ter, mas eles estavam muito apaixonados”, continuou a atriz.

“Durante uma semana de produção de I Love Lucy – da mesa de segunda-feira até a gravação do público de sexta-feira – Lucille Ball (Nicole Kidman) e Desi Arnaz (Javier Bardem) enfrentam uma série de crises pessoais e profissionais que ameaçam seus shows, suas carreiras e seus casamento, no drama dos bastidores do escritor e diretor Aaron Sorkin”, diz a sinopse do filme.

Nicole Kidman dá bronca em jornalista

A jornalista, então, perguntou se ela enxerga um paralelo entre o relacionamento do filme e o dela com Tom Cruise.

“Meu Deus, não, não. Com certeza não. Não. Quero dizer, honestamente, isso foi há tanto tempo que nem entra na equação. Então não”.

“E eu também pediria para não ser rotulada dessa forma. Parece-me quase sexista, porque não tenho certeza se alguém perguntaria isso a um homem. Chega um momento em que você apenas pensa, ‘me dê a minha vida de volta, é o meu direito’”.

Tom Cruise e Nicole Kidman foram casados entre 1990 e 2001. Eles têm dois filhos juntos: Isabella, de 29 anos, e Connor, de 26 anos.

Apresentando os Ricardos está disponível no Amazon Prime Video.