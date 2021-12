Ninguém acredita na idade: Sem camisa, Jared Leto celebra aniversário e choca web

Jared Leto celebrou 50 anos em 26 de dezembro, o que chocou os fãs do ator. O astro de Casa Gucci e Morbius, filme da Marvel, escolheu uma foto sem camisa para marcar a data.

Se apenas a informação já deixou a web chocada, a imagem fez com que as reações ficassem ainda maiores. A foto de Jared Leto viralizou, com muitos internautas fazendo comentários de surpresa.

“Obrigado por todas as mensagens de feliz aniversário, pessoal!”, escreveu Jared Leto na publicação.

A boa forma do ator também se explica pelos papéis feitos por Jared Leto. Em Morbius, o astro é um vampiro da Marvel, em cenas que pedem muita mobilidade e força.

Veja abaixo as reações dos fãs e a imagem utilizada por Jared Leto para comemorar o aniversário.

Jared Leto estrela Morbius, que chega em 2022

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius chega aos cinemas em 20 de janeiro de 2022.