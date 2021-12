Novo galã de Emily em Paris fazia parte do universo Riverdale

A 2ª temporada de Emily em Paris já estreou na Netflix, oferecendo aos fãs, comédia, romances, belíssimos looks e grandes confusões. Além de trazer de volta Lily Collins, os novos episódios contam com a introdução de Lucien Laviscount como Alfie, o britânico sarcástico que vive grandes momentos com Emily. O que muita gente não sabe é que o ator também faz parte do universo Riverdale. Explicamos abaixo tudo sobre sua carreira; confira.

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz Lily Collins como a protagonista homônima. Introduzida como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de uma icônica grife de luxo.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Atualmente com 29 anos, Lucien Laviscount nasceu na cidade inglesa de Burnley e começou a carreira ainda na infância.

Lucien Laviscount estreou na TV em uma campanha publicitária da marca Marks & Spencer, quando tinha apenas 10 anos.

Na época, o ator foi escalado em diversas produções da TV britânica, garantindo papéis recorrentes em programas como Clocking Off e Johnny and the Bomb.

O primeiro projeto de peso do ator na TV foi como Jake Briggs na série teen Grange Hill, um dos programas mais duradouros da televisão britânica, exibida de 1978 a 2008.

Em 2009, Lucien foi escalado como o religioso nadador Ben Richardson na novela Coronation Street, grande sucesso no Reino Unido.

Já em 2011, Laviscount participou do Big Brother das Celebridades, exibido pela emissora britânica Channel 5.

O ator fez muito sucesso no reality show, e permaneceu no programa até sua última semana, finalizando a competição em 5º lugar.

Muita gente não sabe, mas Lucien Laviscount também é cantor. Em 2012, o astro lançou seu single de estreia, “Dance with You”, com participação do rapper americano MANN.

Em fevereiro de 2014, foi anunciado que o ator seria um dos protagonistas da série Supernatural: Bloodlines, o primeiro derivado de Supernatural.

O ator chegou a aparecer no piloto da série, exibido na 9ª temporada de Supernatural. Infelizmente, o projeto foi cancelado antes mesmo de estrear.

Em 2015, Lucien Laviscount voltou ao mundo do terror e interpretou Earl Grey na série Scream Queens, criada por Ryan Murphy.

Na série de terror e comédia, o ator vive o único integrante negro de um grupo de mauricinhos de uma fraternidade americana, e faz par romântico com a personagem de Keke Palmer.

O projeto mais recente de Lucien Laviscount na TV foi na série Katy Keene, ambientada no universo de Riverdale.

O derivado foi exibido pela CW em 2020, mas acabou cancelado após uma temporada.

Na trama de Katy Keene, Lucien Laviscount vive Alexander Cabot, um jovem que sonha em revitalizar uma antiga gravadora.

Já no cinema, Lucien é conhecido principalmente por performances em filmes como Uma Noite em Istambul, Nunca Diga Seu Nome, Na Batida do Amor e Trust.

A 2ª temporada de Emily em Paris, com Lily Collins e Lucien Laviscount, está disponível na Netflix.