O que aconteceu com Tobey Maguire, o Homem-Aranha, em anos de sumiço

Uma das principais teorias dos fãs sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa afirma que Tobey Maguire faz uma participação especial no novo filme. Para conferir se a especulação é verdadeira, os fãs precisam conferir o longa nos cinemas. Enquanto isso, mostramos abaixo tudo que o intérprete original de Peter Parker fez nos seus anos de “sumiço” dos blockbusters; confira.

Homem-Aranha 3, em cartaz nos cinemas brasileiros, conta com Tom Holland como Peter Parker. O elenco do longa traz também Zendaya, Benedict Cumberbatch e Jacob Batalon.

Tobey Maguire interpretou o Homem-Aranha na primeira trilogia do herói nos cinemas, lançada entre 2002 e 2007. Para muita gente, o ator americano é considerado até hoje o intérprete “definitivo” do herói da vizinhança.

De 2007 até hoje, Maguire atuou em apenas 7 filmes. O ator passou a se dedicar também ao trabalho por trás das câmeras, servindo como produtor em diversas séries de TV.

O que aconteceu com Tobey Maguire após Homem-Aranha?

O primeiro trabalho de Tobey Maguire nos cinemas após o lançamento de Homem-Aranha 3, em 2007, foi no filme Trovão Tropical.

Tobey interpreta a si mesmo, no papel de um monge do século XVII, no trailer fictício do filme Satan’s Alley. Na pequena cena, o ator contracena com Robert Downey Jr., o Homem de Ferro da Marvel.

Em 2009, Tobey Maguire protagonizou o drama Entre Irmãos. O ator interpreta Sam Cahill, um prisioneiro de guerra que retorna do Afeganistão e começa a desconfiar que a esposa está envolvida com seu irmão.

O ator recebeu aclamação crítica por sua performance e foi indicado ao Globo de Ouro. Entre Irmãos conta também com Natalie Portman e Jake Gyllenhaal.

Já em 2011, Maguire protagonizou a comédia de humor negro Detalhes, junto com Elizabeth Banks e Kerry Washington.

Em 2013, o ator voltou ao estrelato em um dos papéis mais famosos de sua carreira: Nick Carraway em O Grande Gatsby.

Com Leonardo DiCaprio no papel titular, O Grande Gatsby é uma adaptação cinematográfica do livro de F. Scott Fitzgerald.

Ambientado nos anos 30 acompanha a história do milionário Jay Gatsby e seu vizinho Nick Carraway – que reconta suas experiências com o excêntrico ricaço no auge da Era do Jazz.

No mesmo ano, Maguire fez uma participação no drama Refém da Paixão, com Kate Winslet e Josh Brolin.

Após um hiato de dois anos, Maguire retornou aos cinemas em 2015, como o protagonista do filme O Dono do Jogo.

O thriller ambientado na Guerra Fria acompanha a história real do prodígio do xadrez Bobby Fischer e do grande campeonato de 1972.

A performance mais recente de Tobey Maguire nos cinemas foi como o narrador de O Poderoso Chefinho.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com Tom Holland, está em cartaz nos cinemas brasileiros. Veja abaixo o trailer.