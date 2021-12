Pela 1ª vez, ator de Pretty Little Liars posta sobre relação de 18 anos com marido

Julian Morris, de Pretty Little Liars, comentou pela primeira vez sobre o casamento com o artista plástico Landon Ross. O ator usou o Instagram para celebrar 18 anos do romance com o marido.

“18 anos juntos, e eles foram os melhores porque foram com você”, escreveu o ator de Pretty Little Liars na publicação.

Da mesma forma, Landon Ross também fez uma publicação na rede social. “Começando nosso 19º ano é a melhor coisa da vida. Eu te amo”, celebrou o artista.

Essa foi a primeira vez que o casal falou abertamente sobre o relacionamento. Antes, o ator de Pretty Little Liars e o artista publicavam imagens juntos nas redes sociais, mas sem comentários sobre a vida pessoal.

Em Pretty Little Liars, o ator teve o papel de Wren. Confira abaixo as publicações.

Pretty Little Liars ganha nova versão no HBO Max

A famosa série ganha uma nova versão. O título será Pretty Little Liars: Original Sin.

A série será uma versão mais sombria do seriado exibido entre 2010 e 2017. A nova versão foi criada por Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, O Mundo Sombrio de Sabrina).

A obra terá uma nova história e novos personagens. A trama se passa vinte anos após uma série de eventos trágicos que quase destruíram a cidade Millwood. Nos dias atuais, um grupo de garotas adolescentes são atormentadas por uma figura misteriosa e pagam pelos pecados secretos de seus pais.

Em Pretty Little Liars: Original Sin, Maia Reffico interpretará Noa, uma estrela do atletismo sarcástica e esforçada que está trabalhando muito para fazer sua vida voltar ao normal após um verão passado em detenção juvenil.

Chandler Kinney interpretará Tabby, uma aspirante a diretora e aficionada por filmes de terror. Como as outras Little Liars, Tabby está escondendo um segredo.

Kinney recentemente estrelou Zombies 2, do Disney Channel, e está no terceiro filme. Previamente ela estrelou a série de Máquina Mortífera e American Horror Story: Asylum.

Já Reficco está em Strangers, da Netflix, junto de Camila Mendes e Maya Hawke, de Stranger Things.

Pretty Little Liars: Original Sin ainda não conta com data de estreia no HBO Max. Já a série original está disponível na plataforma de streaming.