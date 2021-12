Perdeu 45 kg: Ator de Homem-Aranha revela grande transformação

Atualmente em cartaz nos cinemas brasileiros em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Jacob Batalon é um dos astros mais divertidos da Marvel. O ator interpreta Ned, o melhor amigo de Peter Parker nos filmes do herói. Em uma entrevista à revista Men’s Health, Batalon revelou como transformou o corpo e perdeu 45kg em uma jornada de exercícios e reeducação alimentar; veja abaixo.

Jacob Batalon tem 25 anos, e Homem-Aranha: De Volta ao Lar representou seu primeiro projeto importante nos cinemas. Antes disso, o ator só havia participado do filme independente North Woods.

O ator nasceu em Honolulu, Havaí, e vem de uma grande família filipina. Batalon tem 7 meios-irmãos: um irmão e uma irmã por parte da mãe e três irmãos e duas irmãs por parte do pai.

Em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o ator contracena com Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch e vários outros astros.

A incrível transformação de Jacob Batalon

Em seu papo com a Men’s Health, Jacob Batalon revelou que perdeu 45kg com reeducação alimentar e um rigoroso regime de exercícios.

O ator explicou que começou uma dieta vegana há cerca de dois anos, na mesma época que contratou um personal trainer para transformar o corpo.

“Eu decidi tentar essa transformação, entrar nessa jornada com minha saúde e fitness no final de 2019. Mesmo quando eu não estava me exercitando, me sentia sonolento no trabalho, tudo por causa das besteiras que eu costumava comer”, comentou o astro.

Jacob contratou um personal trainer e passou por um intenso treinamento físico em 2020, frequentando a academia 6 dias por semanas, em sessões de 90 minutos.

Em sua jornada, Batalon focou principalmente no levantamento de pesos e atividades aeróbicas.

“Um dia, me vi sem camisa e percebi que estava ridículo. Eu não acreditava que tinha chegado a esse ponto. Foi aí que resolvi mudar”, comentou o astro.

Foi a namorada de Jacob que incentivou o ator de Homem-Aranha a mudar sua dieta, apostando pesado em um regime baseado em plantas.

“Essa mudança ajudou meu corpo a perceber a diferença entre comer muita carne e me alimentar de produtos baseados em plantas”, revelou Batalon.

Na entrevista, o ator discutiu também o lançamento de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

“Acho que o maior diferencial do terceiro filme é sua escala. De Volta ao Lar tinha uma vibe meio independente. Longe de Casa aumentou as apostas com uma grande ameaça e uma viagem pelo mundo. Sem Volta Para Casa supera os dois com ação, emoção e comédia. É tudo que você pode querer de um filme de super-heróis”, comentou o astro.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya está em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme deve chegar em breve ao Disney+, clique aqui para assinar a plataforma.