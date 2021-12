Petição pede que Will Smith pare de dar entrevistas e faz sucesso

Will Smith e Jada Pinkett Smith, com quem é casado, têm revelado bastante sobre as vidas deles e relacionamento nos últimos anos. Uma pessoa, no entanto, está cansada disso e criou uma petição pedindo para que o astro pare de dar entrevistas.

“Parem de entrevistar Will e Jada Smith!”, é o nome da petição, que já tem mais de 2 mil assinaturas desde o momento da publicação desta matéria.

A motivação do fã pode ter vindo das constantes revelações sobre a vida íntima dos dois, que inclui conversas sobre traições, relacionamento aberto, forma como cuidam dos filhos, o fato de Will Smith ter ficado com repulsa ao sexo depois de ter inúmeras parceiras sexuais e mais.

Vale apontar que o astro recentemente lançou um livro de memórias, intitulado unicamente Will, o que gerou muitas matérias sobre a vida dele.

Will Smith choca com visual em aparição na TV

Will Smith atualmente promove o filme King Richard: Criando Campeãs e está sendo cotado ao Oscar pelo papel. Em participação no programa The One Show, ele chamou a atenção pelo visual diferente.

O ator apareceu em um link durante o programa e imediatamente percebemos a diferença no rosto dele. Ao invés de aparecer com bigode, ou bigode ou barba, ele está apenas com o cavanhaque.

Isso imediatamente criou estranhamento, tendo em vista que ele usa ao menos o bigode desde os tempos de Um Maluco no Pedaço, com raríssimas exceções, como foi o caso no filme Depois da Terra.

No longa-metragem, em que atuou ao lado do filho, Jaden Smith, Will Smith aparece sem bigode e barba.

Um trecho da entrevista foi divulgado no Twitter do programa da BBC. Veja abaixo.

"This is a film about family. It's a film about faith. It's a film about big dreams."



Will Smith tells us why he had to tell the story of 'King Richard'.



Stream #TheOneShow on @BBCiPlayer 👉 https://t.co/aUOZQxkRxy pic.twitter.com/pYSlNNZgSC — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) November 17, 2021