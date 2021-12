Primeiro conselho de agente revela verdade nojenta sobre Keanu Reeves

O primeiro conselho da primeira agente da carreira de Keanu Reeves revela uma verdade um pouco nojenta sobre o astro: ele não gostava de tomar banho e não tinha muito cuidado com sua higiene pessoal quando era jovem.

Quando estava no início de sua carreira, Keanu Reeves conseguiu uma agente chamada Tracy Moore para encontrar novos trabalhos.

Continua depois da publicidade

Ela deu alguns conselhos para o jovem ator, para ajudá-lo na indústria.

O primeiro conselho era que Keanu Reeves tomasse banho. Ele não colocava muita ênfase em sua higiene pessoal, o que era um problema particular.

Ator não dava muita atenção à higiene pessoal

Na juventude, o ator era descrito como um “cabeça-dura”, então tomar banho não estava no topo de sua lista de coisas a fazer.

No entanto, Keanu Reeves acabou seguindo o conselho da agente.

“Não queríamos que ele fosse lembrado como um jovem fedorento e desleixado”, disse Tracy Moore em uma entrevista (via Cheat Sheet).

“A atitude dele era que não tinha nada a ver com sua habilidade de atuação.”

Keanu Reeves começou trabalhando em pequenos projetos, especialmente para a TV. Com o passar do tempo, ele conquistou papéis maiores no cinema e se tornou o astro que é hoje.

Keanu Reeves está agora em Matrix Resurrections (Matrix 4), que está em cartaz nos cinemas do Brasil.