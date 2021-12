Primo de The Rock, dublê surpreende com semelhança

Tanoai Reed, o dublê de Dwayne Johnson, o The Rock, venceu o principal prêmio da categoria dele em 2021. Ao mesmo tempo, o ator surpreendeu com a semelhança com o astro.

Há dublês que não chegam a compartilhar semelhanças com o ator representado, usando até mesmo peruca ou maquiagem para o trabalho. Mas, esse não é o caso.

Com Reed vencendo o prêmio de dublê do ano do The Hollywood Reporter, todos se surpreenderam em como ele parece Dwayne Johnson. Se quisesse, o artista poderia se passar como sósia de The Rock.

A semelhança é explicada por um laço familiar. Os dois são primos distantes e trabalham juntos há 20 anos.

Os atores, com dois anos de diferença, seguem até mesmo a dieta igual e uma rotina muito parecida de exercícios. Confira abaixo The Rock e Tanoai Reed – sendo que Dwayne Johnson parabenizou o primo.

A huge CONGRATULATIONS to my long time stunt double (and cousin) Tanoai Reed on being named @THR STUNTMAN OF THE YEAR! So proud of uso!! You’re the true “backbone” of all of our movies!! Love U!

Pain pills & @Teremana on me!

🥃😂💪🏾

(mahalo @AaronCouch🙏🏾)https://t.co/nXrMUnj1On — Dwayne Johnson (@TheRock) November 19, 2021

The Rock está em Alerta Vermelho na Netflix

“Quando a Interpol emite o alerta vermelho – um pedido global de busca e apreensão dos criminosos mais procurados do mundo – é hora de o melhor investigador do FBI, John Hartley (Dwayne Johnson) entrar em cena. A caçada vai colocá-lo no meio de um ousado plano de assalto, forçando-o a se unir ao golpista Nolan Booth (Ryan Reynolds) para capturar a ladra de obras de arte mais procurada do mundo, ‘O Bispo’ (Gal Gadot).



Esta grande aventura vai levar o trio ao redor do globo, passando por pistas de dança, uma prisão isolada, pela selva e, o pior de tudo, constantemente um na companhia do outro”, afirma a sinopse completa de Alerta Vermelho.

O filme conta também com Ritu Arya, a Lila de The Umbrella Academy, e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley).

Dwayne Johnson, o The Rock, recebeu cerca de 20 milhões de dólares para participar do filme. Gal Gadot, a Mulher-Maravilha, contou com o mesmo salário, se tornando assim a atriz mais bem paga do mundo em 2020.

O próprio astro diz que o longa tem o maior orçamento de toda Netflix.

Alerta Vermelho está disponível na Netflix.