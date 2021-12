Que mudança: The Rock visita estátua de Rocky em foto da adolescência

Dwayne Johnson, o The Rock, publicou uma foto dele quando tinha 13 anos, em frente a uma estátua de Rocky, personagem vivido por Sylvester Stallone.

A foto mostra o jovem Johnson de braços erguidos, espelhando-se na estátua de Rocky, que está atrás dele. A foto foi tirada diante do Philadelphia Spectrum, um estádio esportivo, onde a estátua se encontrava antes de se retornada ao Museum of Art, em 2006.

“O que eu diria para o eu de 13 anos? 1) Divirta-se, 2) Trabalhe duro, 3) E compre um sutiã para cobrir seus peitinhos”, escreveu The Rock na legenda da imagem no Instagram.

Hoje em dia, Dwayne Johnson certamente está muito mais musculoso e é um dos astros mais famosos do ano, sendo atualmente a segunda celebridade mais bem paga do Instagram (atrás de Cristiano Ronaldo), com diversos filmes lançados anualmente.

Um desses filmes, que chega em 2022, é Adão Negro, da DC, que vem sendo promovido constantemente pelo ator nos últimos tempos.

Veja a foto de The Rock, abaixo.

Filme do Adão Negro chega nos cinemas

Além de finalmente permitir que Dwayne Johnson brilhasse no reino dos super-heróis depois de mais de uma década sendo vinculado ao projeto de alguma forma ou estilo, o vindouro filme de Adão Negro também vai apontar os holofotes para a Sociedade da Justiça da América, a equipe de super-heróis mais antiga da DC Comics.

Entre os membros da equipe do DCEU está a Ciclone manipuladora do vento, que será interpretada pela atriz Quintessa Swindell de Gatunas, da Netflix.

Além disso foi anunciado que Noah Centineo, também um ator da Netflix – de Para Todos os Garotos que Já Amei, será o Esmaga-Átomo.

Em seguida, o ator Aldis Hodge de O Homem Invisível foi escalado como Gavião Negro e Sarah Shahi, de Sex/Life, como Adrianna, líder de um movimento de resistência.

O elenco é fechado com Pierce Brosnan como o poderoso Senhor Destino.

Nenhum detalhe do enredo de Adão Negro foi revelado ainda, mas parece que o personagem de Dwayne Jonson irá lutar contra a Sociedade da Justiça da América nos dias atuais, e nós também vamos voltar aos tempos antigos para descobrir como o homem antes conhecido como Teth-Adam ganhou seus poderes (o que foi indicado em Shazam!).

Atrás das câmeras, Jaume Collet-Serra de Jungle Cruise está dirigindo, com Rory Haines e Sohrab Noshirvani tendo escrito o último rascunho do roteiro.

Adão Negro tem previsão de estreia para 29 de julho de 2022.