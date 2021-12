Quem é Alba Baptista, atriz que pode ser nova namorada de Chris Evans

De acordo com rumores das redes sociais e especulações dos fãs, Chris Evans pode estar namorando a atriz portuguesa Alba Baptista, conhecida por protagonizar uma popular série da Netflix. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a relação e de onde você conhece a estrela que pode ter roubado o coração do Capitão América.

Os boatos sobre a relação de Chris Evans e Alba Baptista começaram quando um fã do ator compartilhou “provas” em um vídeo do TikTok. Uma dessas provas seria o fato do astro da Marvel e a atriz portuguesa se seguirem mutuamente no Instagram.

Chris Evans, supostamente, também curtiu uma foto recente da atriz nas redes sociais, mas retirou o like em seguida.

Mas a principal prova foi compartilhada por fãs de Chris Evans no Twitter. Scott Evans, o irmão do astro, também segue a estrela da Netflix no Instagram – assim como outros amigos pessoais e pessoas ligadas ao eterno Capitão América.

Quem é Alba Baptista?

Alba Baptista é uma atriz portuguesa de 24 anos. Como Chris Evans tem atualmente 40, ela é 16 anos mais nova que o suposto namorado.

A atriz nasceu em Lisboa, a capital portuguesa, mas é filha de um engenheiro brasileiro, vindo do Rio de Janeiro. Além de falar português, Baptista é fluente em inglês, espanhol, francês e alemão.

Quando tinha 16 anos, Baptista começou sua carreira como a protagonista do curta-metragem Miami. Por sua performance, ela recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival Ibérico de Cinema.

Nos anos subsequentes, Alba Baptista construiu uma trajetória sólida no cinema português, além de participar de três populares séries do país.

No cinema, Alba é conhecida por papéis em filmes como Caminhos Magnétykos, de Edgar Pêra e Equinócio, de Ivo Ferreira.

Em 2020, a atriz portuguesa contracenou com Harvey Keitel, Sônia Braga e Joana Ribeiro no filme Fátima, dirigido por Marco Pontecorvo.

No mesmo ano, Alba ficou famosa internacionalmente por sua performance na série Warrior Nun, da Netflix.

Warrior Nun acompanha a história de uma Ordem da Igreja Católica formada por freiras com poderes sobrenaturais, que se estabelece como barreira entre a humanidade e o mundo das ameaças demoníacas.

Na trama da série, Alba Baptista interpreta a protagonista Ava Silva, uma jovem de 19 anos que acorda em um necrotério e descobre ter um artefato sagrado acoplado ao corpo.

A produção chegou à plataforma em julho de 2020, e já foi renovada para a 2ª temporada. Os novos episódios já terminaram as filmagens, e devem estrear na Netflix em 2022.

Alba Baptista e Chris Evans ainda não se pronunciaram sobre o suposto romance.