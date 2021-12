Revelação de Ataque dos Cães, ator está em X-Men e ninguém lembra

Embora Ataque dos Cães seja ancorado pela atuação sólida de Benedict Cumberbatch, é Kodi Smit-McPhee quem rouba a cena em diversos momentos. O intérprete de Peter protagoniza algumas das sequências mais memoráveis do longa, e tem tudo para ser indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. O que muitos fãs não sabem é que o ator australiano também está nos filmes dos X-Men – embora irreconhecível.

“Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente ― até que antigos segredos vêm à tona”, afirma a sinopse oficial do longa, divulgada pela Netflix.

Peter é o filho adolescente de Rose, a personagem de Kirsten Dunst. Interpretado por Kodi Smit-McPhee, ele desempenha um papel importantíssimo no impressionante desfecho do longa.

Assinantes que já conferiram Ataque dos Cães na Netflix querem saber: quem é o intérprete de Peter? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a carreira de Kodi Smit-McPhee e sua performance nos filmes dos X-Men.

A carreira premiada de Kodi Smit-McPhee

Atualmente com 25 anos, Kodi Smit-McPhee nasceu na cidade australiana de Adelaide em 1996. O ator é o irmão mais novo da atriz e cantora Sianoa Smit-McPhee.

Quando tinha 16 anos, o astro de Ataque dos Cães foi diagnosticado com espondilite anquilosante, um tipo de artrite autoimune que afeta os tecidos conjuntivos, especialmente as articulações da coluna.

O ator conseguiu conquistar a crítica especializada ainda no primeiro projeto de sua carreira. Por sua performance no filme Romulus, My Father, Kodi foi indicado ao prêmio de Ator Revelação e Melhor Ator no AFI Awards.

Em 2010, Kodi também foi indicado ao prêmio de Melhor Jovem Ator no Critics Choice Awards, graças à sua elogiada performance no filme Deixe-me Entrar.

Já em 2012, o ator australiano deu voz ao protagonista de ParaNorman, produção de Tim Burton indicada ao Oscar de Melhor Filme Animado.

Na época, Kodi atuou também nos filmes Dead Europe e The Wilderness of James, além de interpretar Benvolio em uma adaptação cinematográfica de Romeu e Julieta.

Em 2014, Kodi Smit-McPhee atuou em Planeta dos Macacos: O Confronto. No projeto, o ator trabalhou mais uma vez com o diretor Matt Reeves, de Deixe-me Entrar.

O ator também interpretou um jovem de 17 anos que mente a idade para servir ao Exército na série Gallipoli, baseada em uma história real.

Finalmente, em 2016, o ator foi escalado em um dos papéis mais famosos de sua carreira: Noturno em X-Men: Apocalypse.

O astro de Ataque dos Cães vive uma versão mais jovem do personagem de Alan Cumming na trilogia original.

Kodi está praticamente irreconhecível nos filmes de X-Men, já que Noturno é um mutante de pele azul, orelhas pontudas e longa causa. O personagem tem o poder do teletransporte.

O ator reprisou sua performance como Noturno em X-Men: Fênix Negra, o último filme dos mutantes na Fox.

Em 2018, Kodi protagonizou o filme Alpha, sobre um adolescente pré-histórico que doma um lobo selvagem.

Kodi Smit-McPhee pode ser visto atualmente como Peter em Ataque dos Cães, de Jane Campion. O filme está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.