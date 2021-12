Revelado por que Andrew Garfield e Emma Stone terminaram

Andrew Garfield e Emma Stone namoraram por alguns anos depois que se conheceram nos bastidores de O Espetacular Homem-Aranha, mas o relacionamento chegou ao fim em 2015. A Style Caster publicou uma matéria sobre o motivo para o namoro não ter dado certo.

Quando a imprensa internacional anunciou que Andrew Garfield e Emma Stone haviam se separado, os fãs ficaram muito surpresos. Eles tinham uma ótima combinação, tanto na tela quanto fora dela.

Continua depois da publicidade

Alguns motivos conflitantes foram dados para o fim do namoro, de modo que os fãs ficaram um pouco confusos. Até hoje, muita gente não entende direito por que eles se separaram.

Mas de acordo com a Style Caster, a longa distância entre os atores acabou sendo a grande razão pela qual o namoro não deu certo.

Esse é um motivo bem comum para fins de relacionamentos em Hollywood, já que as estrelas costumam estar muito ocupadas viajando de um lado para o outro ao redor do mundo.

Casal amado pelos fãs

O site também diz que, antes do fim definitivo do namoro, Andrew Garfield e Emma Stone já haviam dado um tempo com o relacionamento porque não conseguiam se ver muito.

Parece que não houve drama ou briga entre os dois, e eles permaneceram colegas mesmo depois de terem se separado.

Atualmente, Emma Stone é casada com o cineasta Dave McCary. Eles têm uma filha juntos.

Quanto ao ator Andrew Garfield, ele está em um relacionamento com Christine Gabel. A jovem de 27 anos é modelo e estudante de medicina.

Com Andrew Garfield e Emma Stone, O Espetacular Homem-Aranha está disponível na HBO Max. Já O Espetacular Homem-Aranha 2 pode ser assistido pelo Globoplay.