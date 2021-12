Sandra Bullock brinca sobre tamanho do pênis de Ryan Reynolds

No podcast About Last Night, Sandra Bullock fez uma declaração inusitada ao comentar sobre o tamanho do pênis de Ryan Reynolds. A atriz e o astro de Deadpool tiveram uma cena de nudez no filme A Proposta.

Como contou Sandra Bullock, a cena foi um tanto estranho. Os dois já eram amigos, o que tornou a situação mais constrangedora.

Mesmo com acessórios para cobrir as partes íntimas, a estrela deu a entender que viu demais. Foi assim que surgiu a declaração sobre o tamanho do pênis de Ryan Reynolds.

“Tivemos um set fechado, significando que ninguém podia estar lá além da equipe de maquiagem, que vinha ajeitar e esconder as coisas. E Ryan Reynolds e eu recebemos esses itens coloridos para esconder nossas partes, e você sabe, meu cabelo estrategicamente escondia meus seios. E o pequeno do Ryan, não tão pequeno, apenas ficava lá, e não sei, porque não vi, foi protegido e guardado onde precisava ser”, contou Sandra Bullock, dando a entender justamente ao contrário.

Rumores da época de A Proposta diziam que os atores chegaram a namorar. Mas, pela declaração embaraçosa da estrela, isso pode não ser verdade.

Sandra Bullock chega na Netflix com novo filme

A estrela lança na Netflix o filme Imperdoável. A trama tem Sandra Bullock como uma ex-presidiária que tenta voltar para sociedade. Mas, a situação para ela não é nada fácil, uma vez que Ruth, a personagem dela, foi presa por matar um policial.

Em Imperdoável, a personagem de Sandra Bullock procura se reconectar com a irmã mais nova dela, Katie.

“Sandra Bullock interpreta Ruth Slater, uma mulher que, após cumprir pena de 20 anos por um crime violento, precisa se reintegrar a uma sociedade que se recusa a perdoar seu passado.



Julgada por quase todos à sua volta, ela está sozinha e sua única esperança de redenção é encontrar a irmã mais nova, de quem foi forçada a se separar enquanto esteve na prisão”, diz a sinopse oficial do filme da Netflix.

Imperdoável chega com direção de Nora Fingscheidt (Transtorno Explosivo) e foi produzido por Graham King (Os Infiltrados e Bohemian Rhapsody). O roteiro é de Peter Craig, Hillary Seitz e Courtenay Miles.

Além de Sandra Bullock e Viola Davis, o grande elenco do filme tem Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi, Rob Morgan, Emma Nelson, Will Pullen e Thomas Guiry.

Imperdoável é lançado na Netflix em 10 de dezembro. Já A Proposta e os filmes do Deadpool estão no Star+.

Clique aqui para assinar o Star+ e conferir os filmes com o ator de Deadpool e Sandra Bullock.