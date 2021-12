Seguindo os passos de Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh deixa pais orgulhosos

Recentemente, Shiloh Jolie-Pitt deixou internautas impressionados ao aparecer com uma nova versão de um icônico vestido da mãe na premiére de Eternos. A semelhança da adolescente com Angelina Jolie e Brad Pitt também chamou a atenção do público, e ao que tudo indica, Shiloh seguirá os passos da mãe no mundo da moda.

Atualmente com 15 anos, Shiloh Jolie-Pitt já teria recebido ofertas de diversas grifes e agências para trabalhar como modelo. De acordo com o site Inquistr, a adolescente ainda está “analisando” os convites, e deve tomar em breve sua decisão.

Shiloh também nutre uma grande paixão pela dança, e de acordo com fontes consultadas pelo site, tem um grande talento na área.

Na premiére de Eternos, Angelina Jolie – a intérprete de Thena – foi acompanhada por todos os 6 filhos: Shiloh, Zahara, Pax, Vivienne, Knox e Maddox.

A transformação recente de Shiloh Jolie-Pitt

O estilo de Shiloh Jolie-Pitt mudou muito nos últimos anos. Na infância, a filha de Angelina Jolie e Brad Pitt costumava aparecer trajada com roupas tradicionalmente masculinas e com um corte de cabelo bastante curto.

Desde então, a jovem se aventurou mais no mundo da moda, e no evento de estreia de Eternos, deixou fãs chocados ao surgir com uma versão reeditada de um vestido Dior, usado por Angelina Jolie em 2019.

Essa não é a primeira vez que uma filha de Angelina Jolie “empresta” o estilo da mãe. Recentemente, Zahara também chamou a atenção ao se trajar no vestido utilizado por Angelina no Oscar de 2014, do estilista Elie Saab.

Shiloh ainda não decidiu se quer seguir carreira como modelo, e Angelina Jolie já afirmou que não vai forçar a filha a fazer nada.

“O meu papel é guiá-la da melhor maneira possível. Mas a Shiloh tem uma ótima cabeça, e sempre sabe o que quer”, afirmou a estrela.

De acordo com o site InTouch Weekly, Brad Pitt também está muito feliz em ver o crescimento da filha e a evolução de seu estilo.

“Ele não quer que ela cresça tão rápido, mas está muito orgulhoso em vê-la nos tapetes vermelhos. Isso aumentou muito a autoestima dela”, afirmou uma fonte consultada pelo site.

De acordo com a publicação, Brad Pitt confia completamente na criação de Angelina Jolie, que tem a guarda dos filhos do casal.

“É claro que ele se preocupa com o efeito que Hollywood pode ter nos filhos. Mas ele confia completamente nos instintos da Angie”, comentou a fonte próxima ao ator.

Por incrível que pareça, Shiloh Jolie-Pitt não tem redes sociais. Na verdade, nenhum dos filhos de Angelina e Brad têm perfis no Instagram.

Ou seja, fãs que desejam acompanhar a evolução do estilo de Shiloh, devem ficar de olho nos próximos eventos de Angelina Jolie.

A atriz está em cartaz nos cinemas brasileiros com o filme Eternos, que chega em breve no Disney+.