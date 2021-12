Separação de Andrew Garfield e Emma Stone ainda esconde um mistério

Assim como Tom Holland e Zendaya, Andrew Garfield e Emma Stone se apaixonaram durante as gravações de Homem-Aranha. Os atores namoraram entre 2012 e 2015, e após o término, continuaram sendo bons amigos. Mas até hoje, a separação ainda esconde um mistério: afinal de contas, o que aconteceu com Ren, o cãozinho do casal?

“Eles se separaram devido ao trabalho. Andrew está no exterior. Ambos estão ocupados com suas carreiras e não conseguem mais se ver”, comentou uma fonte ligada ao ex-casal em uma entrevista à revista People.

Ou seja: a separação de Andrew Garfield e Emma Stone não contou com brigas ou desentendimentos, foi uma simples questão logística.

O site Screen Rant revelou o que pode ter acontecido com Ren após a separação do casal; veja abaixo.

O cãozinho de Andrew Garfield e Emma Stone

Andrew Garfield e Emma Stone se conheceram nas gravações de O Espetacular Homem-Aranha, filme da Sony no qual o ator interpreta o protagonista Peter Parker e Stone vive Gwen Stacy.

Os atores têm muito em comum – paixão pela caridade, um ótimo senso de humor e, é claro, amor pelos animais.

Emma e Andrew adotaram a cadelinha Ren – uma golden retriever de 2 anos – antes do Natal de 2012.

O casal de famosos encontrou Ren em um abrigo de animais na cidade de Los Angeles. Anteriormente, a cadela havia sido abandonada por seus antigos donos.

“Ela foi uma das primeiras cadelas que eles viram, mas não sabiam se deveriam adotá-la. Mas quando foram embora, não pararam de pensar nela, e aí voltaram. A partir daí, foi amor verdadeiro”, comentou uma fonte anônima à revista People.

A intenção original do casal era providenciar apenas um lar temporário para Ren, mas acabaram adotando oficialmente a cadelinha em plena véspera de Natal.

“É como se ela tivesse ganhado a loteria dos cachorros. Eles se apaixonaram por ela”, afirmou a mesma fonte.

O casal foi fotografado passeando com Ren em diversas ocasiões, tanto juntos como separadamente.

Mas o que os fãs querem saber é o seguinte: o que aconteceu com Ren após a separação de Andrew Garfield e Emma Stone.

“Agora que eles não estão mais juntos, com quem ficou com a custódia de Ren? Talvez seja uma guarda conjunta”, sugere o Screen Rant.

Há alguns meses, boatos não confirmados afirmaram que Ren teria morrido, mas nenhum dos envolvidos na história falou sobre os rumores.

Em várias ocasiões, Andrew Garfield também foi visto passeando sozinho com Ren, o que indica que ele ficou com a guarda da cachorra.

Além de seu amor por cachorros, Emma Stone é uma grande defensora dos direitos dos animais.

Na época das gravações de O Espetacular Homem-Aranha, a atriz se juntou a Olivia Wilde em uma campanha da marca Revlon, uma das primeiras empresas internacionais de cosméticos a adotar o rótulo de “livre de crueldade” em seus produtos – ou seja, a deixar de fazer testes em animais.

A organização não governamental PETA ofereceu a ambas as atrizes o prêmio “Kind Choices” (Escolhas Gentis), devido à atuação da dupla na conscientização contra os maus tratos.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme deve chegar em breve ao Disney+, clique aqui para assinar a plataforma.