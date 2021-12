Shawn Mendes quer acordo por guarda de cachorro com Camila Cabello

Camila Cabello e Shawn Mendes terminaram o relacionamento deles recentemente. Agora, o cantor pode pedir guarda conjunta do cachorro que adotou junto da atriz de Cinderela, do Amazon Prime Video.

O animal de estimação foi adotado em novembro de 2020 e eles chegaram a criar uma conta no Instagram para o bichinho. Ela já está com mais de 244 mil seguidores. O relacionamento deles terminou em 17 de novembro de 2021.

“Apesar de estar com a cabeça no lugar em relação ao fim do namoro com a Camila, há um aspecto desse término que ele não está lidando bem, que é a distância do cachorro dele, o Tarzan”, disse uma fonte, próxima ao músico, ao Hollywood Life.

“Eles adotaram o Tarzan juntos e ele acabou se tornando como um filho para o Shawn. Agora que eles terminaram, ela ficou com o Tarzan e ele ficou muito triste com esse distanciamento. Ele está sentindo muita falta do Tarzan”, acrescentou.

Por conta disso, Shawn Mendes cogita pedir guarda conjunta da Tarzen futuramente. Nem a atriz de Cinderela, tampouco Mendes, comentaram sobre o assunto.

“Cinderela é uma adaptação musical ousada da história tradicional que você cresceu ouvindo. A nossa heroína, interpretada por Camila Cabello, é uma jovem ambiciosa, cujos sonhos são muito maiores do que o mundo permite. Mas com a ajuda de sua Fab G (Fada Madrinha), ela consegue perseverar e tornar seus sonhos realidade”, afirma a sinopse oficial do filme.

Ou seja, o novo filme de Cinderela é essencialmente uma adaptação musical da história popularizada pela Disney.

O principal atrativo de Cinderela é sua trilha sonora, marcada por canções modernas e populares, interpretadas pelo elenco do longa.

O elenco de Cinderela é comandado por Camila Cabello no papel da Gata Borralheira. O principal sonho dessa versão da personagem é criar seu próprio negócio.

Idina Menzel, a Elsa de Frozen, interpreta Vivian, a madrasta má da protagonista Cinderela; Nicholas Galitzine (Chambers) vive o Príncipe Robert, o principal interesse amoroso de Cinderela; Minnie Driver (O Fantasma da Ópera) e Pierce Brosnan (007) interpretam respectivamente a Rainha Beatrice e o Rei Rowan, os pais de Robert; e Billy Porter, o Pray Tell de Pose, interpreta Fab-G, uma criatura mágica de gênero neutro, que serve como fada madrinha para Cinderela.

O elenco tem ainda Maddie Bailio (Hairspray) e Charlotte Spencer (Os Miseráveis) como as irmãs malvadas de Cinderela, filhas de Vivian; e os ratinhos da carruagem são interpretados por James Acaster (Josh), James Corden (Gats) e Romesh Ranganathan (King Gary)

O elenco de Cinderela é completado por participações especiais de artistas como Missy Elliott, Fra Fee e Beverley Knight.

Cinderela está disponível no Amazon Prime Video.