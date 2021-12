Sósia brasileira para capital da Bélgica ao ser confundida com Rihanna

Uma brasileira sósia de Rihanna foi confundida com a cantora e atriz na Bélgica e parou a capital do país, Bruxelas. O caso inusitado foi revelado por internautas no Twitter.

Priscila Beatriz começou a fazer um cover em público em Bruxelas. Além da semelhança física, a voz da brasileira também chamou atenção.

De repente, muitas pessoas começaram a se aglomerar ao redor da brasileira. Como visto em redes sociais de pessoas que estavam no local, alguns chegaram a acreditar que era realmente Rihanna que estava ali.

“Quando Rihanna está em Bruxelas”, chegou a publicar uma pessoa no Twitter.

Confira abaixo os vídeos que mostram o sucesso da sósia brasileira de Rihanna, Priscila Beatriz.

Vc pode até causar, mas jamais causará como Priscila Beatriz (cover brasileira da Rihanna) ÍCONEEEE pic.twitter.com/RLgy0VGqK7 — call me Virgo moon ♍ (@JulioScarm) December 6, 2021

Ótimo filme com Rihanna está escondido no Prime Video

Rihanna tem uma aclamada carreira na música. Assim como outras celebridades, a cantora também já foi para atuação, tendo um filme elogiado na Amazon Prime Video.

A famosa atua ao lado de Donald Glover (Atlanta) em Guava Island. O aclamado filme musical tem quase 1 hora de duração e é uma ótima pedida para os fãs.

O filme é uma espécie de exploração para todos os envolvidos. Na direção está Hiro Murai, conhecido por comandar vídeos musicais de Donald Glover, o Childish Gambino.

Já o roteiro tem a participação do irmão do astro de Atlanta, Stephen Glover. Além disso, há músicas famosas no filme e inéditas.

A trama é ambientada em uma ilha paradisíaca. Lá, o músico cubano Deni (Donald Glover) produz um festival musical para comunidade dele.

Guava Island foca na vida de Deni e na produção do festival. Rihanna aparece como Kofi, namorada do músico e inspiração para ele.

O grande objetivo do filme da Amazon Prime Video é a produção do festival. O problema é o ganancioso Red, que pode atrapalhar os planos do evento para conseguir ganhar mais dinheiro.

O filme com Rihanna é simples, mas diverte facilmente os espectadores. A música e o visual da ilha são os grandes atrativos.

No Rotten Tomatoes, agregador de críticas, Guava Island foi elogiado. Os especialistas colocam aprovação de 75%, enquanto o público fica com 74%.

Guava Island, com Rihanna, pode ser conferido na Amazon Prime Video.