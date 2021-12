Sylvester Stallone ajuda as filhas em encontros amorosos

Sophia e Sistine, filhas de Sylvester Stallone, revelaram em podcast próprio que o pai as ajuda nos encontros amorosos. O astro de Rocky e Rambo daria alguns conselhos para as duas e também Scarlett, a terceira filha dele.

No Unwaxed, as jovens comentaram como o pai se preocupa sobre com quem elas vão se encontrar. Sophia ouviu de Sylvester Stallone que deve “ser paciente pelo cara certo”.

“Ele veio falando como devo ser paciente pelo cara certo e que a forma como um cara te trata ao te conhecer é uma amostra de como será a personalidade dele em um relacionamento”, contou a filha do astro de Rocky e Rambo.

Sylvester Stallone teria ainda insistido na dica para Sophia.

“Ele disse que pode acontecer semana que vem ou quando eu fizer 35 anos. ‘Mas escolha felicidade e compatibilidade ao invés de correr contra o relógio’”, concluiu a jovem.

Sistine completou a revelação da irmã ao afirmar que o ator pode ser “shakespeariano” nos conselhos dele. As filhas prometem ainda levar Sylvester Stallone no podcast para dar dicas amorosas.

Sylvester Stallone ganha exposição de pinturas próprias

O talento de Sylvester Stallone vai muito além dos filmes em Hollywood, em papéis como Rocky e Rambo. O astro também ama a pintura, tanto que ganhou uma exposição com os próprios quadros na Alemanha.

O astro inaugurou a mostra com 50 quadros próprios no Osthaus-Museum Hagen. A exposição começou em 4 de dezembro e vai até 20 de fevereiro de 2022.

O nome da mostra é Sylvester Stallone: The Magic of Being. É mostrado que o astro de Rocky e Rambo é um amante da pintura desde a juventude.

A exposição tem quadros pintados pelo ator desde 1966. Alguns deles trazem retratos de Rocky Balboa, Rambo e também sobre o filme de Os Mercenários.

“Sabe, eu deveria ter sido um pintor. Com certeza teria significado muito menos estresse”, brincou Sylvester Stallone ao inaugurar a mostra.

No Instagram, o ator fez publicações sobre a própria exposição no museu. Confira abaixo.