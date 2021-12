Também professor, ator de Homem-Aranha admite ter dormido com alunas

James Franco (Homem-Aranha) quebrou o silêncio sobre as acusações de má conduta sexual feitas contra ele há alguns anos. O ator admitiu ter dormido com alunas de sua escola de atuação.

O astro foi acusado de comportamento sexualmente impróprio por várias mulheres, algumas das quais eram suas alunas de atuação.

James Franco se sentou para uma nova entrevista no Jess Cagle Podcast (via Entertainment Weekly) para discutir sobre as polêmicas acusações.

James Franco admitiu durante a conversa: “Eu dormi com alunas.”

“Durante minha carreira como professor, eu dormi com alunas. Foi errado. Mas não criei a escola com esse objetivo.”

“Não havia um ‘plano mestre’ da minha parte. Mas sim, houve certos casos em que eu estava em um relacionamento consensual com uma aluna e não deveria estar.”

Polêmicas acusações contra o ator

O ator acrescentou: “Na época, eu não estava lúcido. Acho que tudo se resume aos meus critérios: ‘Se for consensual, acho que está tudo bem.'”

Na trilogia original do Homem-Aranha, James Franco interpretou Harry Osborn. Ele era o melhor amigo de Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire.

Desde as polêmicas acusações de má conduta sexual, James Franco teve a sua carreira bastante abalada. Faz um bom tempo que ele não aparece em um projeto de destaque.

Obviamente, ele não está em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), apesar do retorno de vários personagens do passado. O longa-metragem está em cartaz nos cinemas.