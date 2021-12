Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, joga cinzas do ator em Nova York

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, jogou as cinzas do comediante e ator no Rio Hudson em Nova York, enquanto estava no parque Little Island.

Bretas registrou o gesto e publicou o vídeo no Instagram. Ele foi acompanhado de amigos, incluindo o humorista Marcus Majella.

“Tão bom te ter por perto, mesmo que distante… te sentir em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo! Hoje o mundo completa 7 meses sem sua presença física, mas você nunca estará ausente! Nunca mais. E agora, para sempre também em NY”, escreveu Thales Bretas na legenda do vídeo.

“Foi muito lindo… o dia ficou mais colorido quando te recebeu! Obrigado amigos @marcusmajella @bercebia_ e @castroo_rj (fazendo o vídeo) por fazerem meu dia e nossa viagem especiais!”, continua a legenda.

Paulo Gustavo faleceu em maio de 2021, aos 42 anos, de COVID-19. Ele batalhou por meses contra a doença, mas, infelizmente, não resistiu.

Veja a publicação, abaixo.

Paulo Gustavo e Dona Hermínia ganham estátuas em Niterói

Niterói ganhou duas estátuas em homenagem a Paulo Gustavo. Uma é do próprio ator, enquanto a outra retrata a sua personagem mais conhecida, Dona Hermínia.

Os monumentos ficam no Campo de São Bento, em Icaraí.

Confira abaixo imagens das estátuas em homenagem ao ator Paulo Gustavo e à sua personagem mais marcante.

Ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador, Paulo Gustavo teve trabalhos bem-sucedidos tanto no teatro quanto em cinema e televisão. Seu papel mais popular foi como Dona Hermínia na franquia Minha Mãe é uma Peça.

Na TV, o ator estrelou o programa de humor Vai que Cola, do Multishow.

Filmes da franquia Minha Mãe é uma Peça, com Paulo Gustavo, estão disponíveis pelo Globoplay.