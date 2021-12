The Rock emociona mãe com grande presente de Natal

Dwayne Johnson, o The Rock, deixou a mãe dele, Ata, emocionada com o presente de Natal. O astro de Alerta Vermelho deu um carrão para ela.

Como o astro gosta de fazer, o momento foi compartilhado no Instagram dele. The Rock usou um laço vermelho e colocou as netas de Ata para revelarem o carrão.

“Ela ficou chocada, chorou feio. Mas quando as netas entraram no carro com ela, foi pura alegria”, contou o astro de Hollywood. “Eu sou grato em dar esse tipo de coisa para minha mãe, que teve uma vida difícil”, completou Dwayne Johnson.

Confira abaixo a publicação de Dwayne Johnson, o The Rock.

The Rock queria mais astros em Alerta Vermelho, da Netflix

Alerta Vermelho é o filme mais caro da Netflix e também um dos maiores sucesso da plataforma de streaming. Originalmente, Dwayne Johnson queria Tom Cruise e Keanu Reeves no longa-metragem e na continuação.

Originalmente, Tom Cruise apareceria brevemente no filme, mas acabou recusando o papel por conta de ser muito seletivo em relação aos trabalhos dele.

Além disso, o orçamento acabou ficando mais limitado depois de pagarem US$ 20 milhões para Ryan Reynolds, Gal Gadot e The Rock.

Dito isso, Dwayne Johnson ainda quer outro ator famoso na continuação de Alerta Vermelho: Keanu Reeves. A informação é do WGTC.

A participação não é garantida, contudo, visto que precisarão casar as agendas de The Rock, Keanu Reeves, Ryan Reynolds e Gal Gadot e todos eles têm diversos projetos a caminho, como John Wick 4 e 5, Adão Negro, Deadpool 3, Mulher-Maravilha 3 e mais.

Alerta Vermelho, com Dwayne Johnson, o The Rock, está na Netflix.